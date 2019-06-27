Важно, как президент отреагирует на протесты в Одессе, - юрист

Важно, как президент Владимир Зеленский отреагирует на протесты общественности против кандидатуры на должность главы Одесской областной государственной администрации, считает юрист, председатель правления ОО «Центр политико-правовых исследований» Михаил Лев. Об этом он заявил в ходе круглого стола “Свобода слова в избирательном процессе” в Институте Горшенина.

“Вчера АП подала на согласование Кабмином 8 кандидатур глав областных государственных администраций. Среди них была и Одесская область. К сожалению, нет понимания, почему только во Львовской области эти кандидатуры были заранее объявлены, и президент рассказал о них через соцсети, и общественность могла высказать свое мнение о соискателях. По другим областям никакого конкурса или публичных обсуждений не происходило. Вчера и сегодня в Одесской области идут массовые протесты, журналисты раскопали много фактов - в частности, кандидат на должность губернатора является сооснователем охотничьего общества “Охотник-2007”, в состав которого входит, например, Сергей Кушнир, экс-депутат одесского горсовета, который возглавляет партию “Родина”. До него ее возглавлял Игорь Марков, который находится в РФ, а здесь он под следствием”, - сказал Михаил Лев.

По словам эксперта, человек, который будет губернатором, должен понимать непростую специфику Одесской области.

“Протесты продолжаются, и очень важно, как на это отреагирует сам Зеленский, будет ли объявлен конкурс. и покажут ли нам другие кандидатуры, которые, я уверен, рассматривались и могли быть более достойными, известными и авторитетными для Одесской области. Область непростая, специфическая, и человек, который туда придет, должен специфику понимать и приступать к делам с первого дня работы, опираясь на общественность, которая дала отпор российской агрессии в 2014 году”, - добавил Михаил Лев.

Напомним, Кабинет министров одобрил восемь кандидатур на должности глав государственных администраций Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областей, предложенных президентом Владимиром Зеленским.