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Иво Бобул баллотируется в Раду по списку партии "Патриот"

Артист включен в избирательный список под №5.

Иво Бобул баллотируется в Раду по списку партии "Патриот"
Иво Бобул

Украинский певец, народный артист Украины Иво Бобул (настоящее имя Иван Бобул) зарегистрирован кандидатом в народные депутаты по избирательному списку партии "Патриот".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии, Бобул зарегистрирован кандидатом в народные депутаты 25 июня 2019 года и включен в избирательный список под №5.

"Иван Васильевич Бобул родился 17 июня 1953, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, преподаватель вокала, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, член политической партии "Патриот", проживает в Киеве, судимость отсутствует", - говорится в анкетных данных кандидата.

Напомним, во время президентской кампании Иво Бобул заявил, что пойдет на выборы, но позже признался, что он пошутил о планах идти в президенты.

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