МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
Делегации семи стран заявили о демарше после подтверждения полномочий России в ПАСЕ
Делегации семи стран заявили о демарше после подтверждения полномочий России в ПАСЕ
МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин
МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин
Денисова уволила члена ВККСУ Козлова из-за претензий к его опыту
Денисова уволила члена ВККСУ Козлова из-за претензий к его опыту
В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации
В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации
"ДНР" и "ЛНР" объявили о решении отпустить четырех заложников (обновлено)
"ДНР" и "ЛНР" объявили о решении отпустить четырех заложников (обновлено)
Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан
Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан
Важно, как президент отреагирует на протесты в Одессе, - юрист
Важно, как президент отреагирует на протесты в Одессе, - юрист
Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных
Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных
ГлавнаяПолитика

​Партия Вакарчука сняла с выборов кандидата, оказавшегося зятем Загория

Овцевод Огнев баллотировался по округу 121 во Львовской области.

​Партия Вакарчука сняла с выборов кандидата, оказавшегося зятем Загория
Дмитрий Огнев
Фото: zik.ua

Партия "Голос" Святослава Вакарчука сняла с выборов кандидата в депутаты Дмитрия Огнева, который оказался зятем нардепа от БПП Глеба Загория.

Об этом сообщила пресс-служба "Голоса".

"Партия «Голос» отзывает кандидата в народные депутаты в одномандатном округе №121 Львовской области Дмитрия Огнев. Результаты внутреннего расследования и действия Дмитрия Огнева дали основания утверждать, что кандидат склонен ставить личный интерес выше результата командной работы", - говорится в фейсбуке партии.

Неделю назад программа "Схемы" сообщила, что Дмитрий Огнев и Глеб Загорий имеют родственные связи и прописку в одной квартире. Огнев, как оказалось, женат на сестре Загория Наталье.

Огнев является владельцем большой овечьей фермы "Меринос-Запад".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также