​Партия Вакарчука сняла с выборов кандидата, оказавшегося зятем Загория

Овцевод Огнев баллотировался по округу 121 во Львовской области.

Партия "Голос" Святослава Вакарчука сняла с выборов кандидата в депутаты Дмитрия Огнева, который оказался зятем нардепа от БПП Глеба Загория.

Об этом сообщила пресс-служба "Голоса".

"Партия «Голос» отзывает кандидата в народные депутаты в одномандатном округе №121 Львовской области Дмитрия Огнев. Результаты внутреннего расследования и действия Дмитрия Огнева дали основания утверждать, что кандидат склонен ставить личный интерес выше результата командной работы", - говорится в фейсбуке партии.

Неделю назад программа "Схемы" сообщила, что Дмитрий Огнев и Глеб Загорий имеют родственные связи и прописку в одной квартире. Огнев, как оказалось, женат на сестре Загория Наталье.

Огнев является владельцем большой овечьей фермы "Меринос-Запад".