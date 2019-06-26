"Слуга народа" уже пишет законопроекты для нового состава Рады

Партия «Слуга народа» уже начала расписывать концепции законопроектов, которые собирается принимать в ВР после выборов. Об этом сообщил глава партии Дмитрий Разумков, передает агентство «Униан».

В штабе партии уже создан 21 рабочий комитет по основным направлениям деятельности. В состав комитетов вошли кандидаты в нардепы из избирательного списка партии.

«Для нас важно прийти в парламент не с пустыми руками. Партийная программа «Слуги народа» определяет основные направления реформ и системных изменений. Но они требуют детальной проработки на уровне государственных политик и конкретных законопроектов. Именно этим и будут заниматься рабочие комитеты», - подчеркнул Разумков.

По его словам, перед командой сейчас стоит задача в течение трех недель разработать концепции документов, чтобы после выборов не терять времени и сразу приступить к внедрению изменений в законодательство. Сама деятельность до выборов поможет кандидатам начать работать в будущем парламенте без дополнительного переходного периода.

Напомним, партия "Слуга народа" остается лидером электоральных предпочтений украинцев, но ее рейтинг начал снижаться. За нее готовы проголосовать 45,3% избирателей. Об этом свидетельствует социологический опрос группы "Рейтинг", который проводился 20-24 июня 2019 года.