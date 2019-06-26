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В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР" (обновлено)

Дмитрий Держак - замдиректора Луганского ликеро-водочного завода.

В Киеве задержали сына владельца Луганского ликеро-водочного завода Леонида Держака, который считается одним из основных спонсоров "ЛНР".

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Вместе с СБУ задержали гражданина Дмитрия Держака, заместителя директора и сына владельца ЛЛВЗ "Луга-Нова" - одного из основных спонсоров террористов "ЛНР". Деятель проживал в Киеве с удостоверением «ветерана боевых действий» против Украины", - написал Луценко в фейсбуке.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Обновление. Пресс-служба прокуратуры Киевской области сообщила, что Держак-младший периодически проживает в Киеве и на территории временно оккупированного Луганска, так как работает на заводе "Луга-Нова", регулярно платившем налоги в бюджет террористической группировки "ЛНР".

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Ему подготовили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-5 УК Украины (осуществление финансирования отдельной террористической организации), и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога.

В свою очередь пресс-центр СБУ сообщил, что Держак в период июля-октября 2014 года вступил в сговор с лидерами незаконных вооруженных формирований, финансировал их, участвовал в захвате Россией и террористической организацией "ЛНР" территории Луганской области, способствовал в проведении незаконного референдума.

"По информации СБ Украины, задержанный, действуя по указанию кураторов из спецслужб РФ, совместно со своим отцом участвовал в деятельности властных структур и "народных армий" самопровозглашенных "Л/ДНР". Так, на протяжении 23 мая - 7 июня текущего года во время очередного пребывания в Луганске фигурант производства провел ряд встреч с высшими должностными лицами "органов власти ЛНР", сотрудниками силовых ведомств, в ходе которых обсуждались основные направления дальнейшего сотрудничества между указанными лицами, в том числе основные мероприятия, к которым так называемые "МВД и МГБ ЛНР" планируют его привлечь", - сказано в сообщении СБУ.

25 июня сотрудники СБУ задержали Держака в Киеве.

Напомним, что в 2018 году боевики "ЛНР" присвоили Леониду Держаку звание почетного жителя города Луганска.

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