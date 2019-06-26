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"Евросолидарность" заявила об обысках у Бирюкова

"Обыски начались по немотивированному решению суда".

"Евросолидарность" заявила об обысках у Бирюкова
Юрий Бирюков

У кандидата в депутаты, волонтера Юрия Бирюкова сегодня проходят обыски. Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Обыски, которые ... начались сегодня по откровенно немотивированному решению суда, партия "Европейская Солидарность" считает циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам", - сказано в заявлении.

"Юрий Бирюков - один из первых волонтеров, который с первых дней российской агрессии помогал Вооруженным силам Украины. Его организация «Крылья Феникса» спасли жизнь сотням украинских военных, обеспечивая их бронежилетами и касками. Он никогда не был материально ответственным должностным лицом, но его действия остановили коррупционные схемы и существенно улучшили обеспечения армии. Сейчас Юрия Бирюкова пытаются безосновательно обвинить в обратном", - сказано в заявлении.

По какому именно решению суда проходят обыски и какие ведомства их проводят, не уточняется.

Напомним, в декабре 2018 года в социальных сетях появилась информация о том, что Бирюков в 2012 году был создателем финансовой пирамиды, которая занималась предоставлением секс-услуг.

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