Кличко уволил главу "Киевзеленстроя" и еще двух чиновников КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко уволил трех чиновников КГГА, в работе которых выявлены значительные нарушения. Об этом сообщается на странице Кличко в Фейсбуке.

Кличко уволил директора департамента строительства и жилищного обеспечения Константина Федотова, директора коммунального объединения "Киевзеленстрой" Наталью Белоусову и директора коммунального предприятия "Центр развития городской среды" Станислава Демина.

"Претензии к "Киевзеленстрою" касаются системных нарушений в строительстве и обновлении парков и скверов. В частности, речь идет о парках Наталка, Сырецкий, Победа, парк Партизанской Славы. К КП "Центр развития городской среды" вопрос о парке Киото, проблемы невыполнения заявленных работ в некоторых парках и скверах столицы. В работе департамента строительства обнаружили тоже системные нарушения, которые привели, в частности, и к возникновению конфликтных ситуаций по ряду строек в Киеве", - заявил Кличко.

За последние полтора года Департамент внутреннего финансового контроля и аудита проверил более 100 структурных подразделений и коммунальных предприятий столицы.

"Выявили нарушений на общую сумму почти 1,5 млрд гривен. Кроме финансовых нарушений, обнаружили и факты неэффективности управленческих решений или небрежного отношения руководителей к своим профессиональным обязанностям", - заявил Кличко.

Сейчас в КГГА также изучают материалы о нарушениях в коммунальных предприятиях "Киевгорсвет", "Плесо", "Информатика" и в Печерской райгосадминистрации.

"Я поручил подготовить материалы проверок, которые мы направим в правоохранительные органы для соответствующего реагирования. И ожидаю от правоохранителей максимального содействия и оперативной реакции на материалы, которые мы передаем. Борьба с коррупцией, а также с халатным отношением чиновников к своим обязанностям у нас - в приоритете! И департамент финансового контроля и аудита продолжает проверки", - написал Кличко.

Напомним, в понедельник, 24 июня, Кличко уволил исполняющего обязанности директора коммунального предприятия "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея из-за обрушенной штукатурки от путепровода возле метро "Осокорки".