Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"

Радуцкого также называют одним из кандидатов в руководители Минздрава. О том, действительно ли он может возглавить "проклятое" министерство, мы решили спросить у него самого. А также о будущем медицинской реформы, отношениях с президентом и о многом другом.

Это уже не первый поход Михаила Борисовича в политику - чуть больше года, в 2014-2015, он был замом мэра Киева Виталия Кличко и до сих пор остаётся его советником. Говорит, что с Кличко, как и с Зеленским, его связывает крепкая дружба.

Неделю назад партия "Слуга народа" предъявила свой предвыборный список . В первой двадцатке нашлось место для Михаила Радуцкого - известного бизнесмена, основателя и совладельца клиники "Борис". В команде нового президента и, очевидно, в парламенте, Радуцкий будет заниматься темой здравоохранения.

Начнём с самого начала. Как Михаил Радуцкий стал членом команды Владимира Зеленского?

Зеленского я знаю больше 15 лет. Знаю не как политика, не как президента, а как человека, и как человеку я ему бесконечно доверяю. Когда-то очень давно мы даже помогали его команде по мини-футболу. Я никогда не видел у Зеленского двойного дна. Он может говорить не то, что мне нравится, но он точно говорит то, что он думает. Для меня это очень важно.

И самое главное: я услышал от Зеленского одну очень важную вещь. Он не собирается идти на второй срок. А политик, который не идет на второй срок, готов к системным вещам, программам, которые на этапе электората будут очень не популярны.

Зачем это нужно лично вам? Вы свободный человек, бизнесмен. И тут становитесь заложником политики - всё время на виду, нужно подчиняться каким-то правилам. Зачем?

За последние 50 лет у меня было много возможностей уехать. Но я не уехал и иду в парламент. Почему? Я хочу капитализировать страну. Хочу, чтобы страна подорожала. Чтобы чиновники из телевизора перестали рассказывать, что нам надо 25 лет, чтобы достичь уровня ЕС. Я хочу достичь этого уровня гораздо быстрее. Это первое.

Второе. Я 28 лет бьюсь головой об стенку в плане медицинского бизнеса. Да, мне удалось преуспеть в частной медицине, но частная медицина не может существовать как отдельно взятое государство. То есть если нет системы здравоохранения, то это сильно ощущается и в бизнесе. Медицина должна работать, как отрасль. По экономическим законам. Тогда это может быть не бюджетотратящая отрасль, как сейчас, а бюджетообразующая отрасль. Мне хочется для этого что-то сделать.

Знаете, если вернуть сегодня все те черные деньги, которые крутятся в медицине, и найти их механизм попадания в бюджет - у нас 10% ВВП будет. И для этого и нужна страховая медицина: когда у вас будет оплачена страховка, вас уже никто не заставит платить ещё какие-то деньги врачу.

Фото: Макс Левин

Ходят слухи, что вы будете министром здравоохранения, вам уже что-то такое предлагали?

Я не пойду. Я считаю, что я намного больше пользы принесу не как чиновник, а как идеолог, как эксперт.

Как глава парламентского комитета?

Это могу быть не я, важно только, чтобы это был человек, который разделяет программу президента в части медицины, и беспрекословно помогал министру. Это точно должен быть человек из партии “Слуга народа”. Я значит я, кто-то другой - значит, кто-то другой. Чтобы не было как с Квиташвили и Супрун. Мне их жутко жалко - каждый по себе они хорошие ребята, а приходят в комитет - и там большинство, которое кстати тоже из партии президента, начинает их уничтожать. Так не должно быть.

Ещё одна кандидатура на должность министра, которая называлась, это Андрей Шипко.

Нет, это фейк.

Коломойский сказал, что он будет министром.

Скажите пожалуйста, может я чего-то не знаю? Вы видели в списке партии “Слуга народа” Игоря Коломойского?

Почему Комаровского нет в списке?

Комаровский не хочет идти на госслужбу. И в парламент тоже, всё-таки наш парламент мало отличается от госслужбы, хотя я надеюсь, что многих вещей в нём больше не будет, которые были раньше. Вот может же Киевсовет уже четыре года голосовать пальцами (в 2015 году в сессионом зале Киевсовета установили систему Рада-4, которая распознаёт отпечатки пальцев - LB.ua), то почему Верховная Рада не может? Не будет же Кужель стоять с мешком пальцев, и голосовать за каждого.

Фото: Макс Левин

У партии “Слуга народа” есть программа, какое-то видение развития здравоохранения?

Есть, программа продекларирована президентом. Программа партии не отличается от президентской программы. В этой программе основное меня полностью устроило, поэтому я согласился участвовать. Но ни для кого не секрет, что я не буду заниматься в партии “Слуга народа”, например, темой сжигания мусора. Понятно, что я буду заниматься медициной.

Кто формировал эту программу? Вы в этом участвовали? Конкретно по медицине.

Я участвовал в формировании дружескими советами. По многим вещам президент со мной консультировался. В советниках был не только я, и сегодня не только я.

Вы уверены, что сможете влиять на принятие решений во власти?

Есть программа, утвержденная съездом партии. Утвержденная президентом. Для меня все очень просто - если что-то будет не так, я встал и ушел. Скажу: Володя, мы останемся друзьями, а у тебя уважаемая партия, список 300 с лишним человек, есть кем меня заменить.

Я уже встал и ушел с вице-мэра. Кличко меня не выгонял, он со мной три месяца не разговаривал после того, как я ушел.

Какое будущее ждёт медицинскую реформу?

Мы не коммунистическая партия, которая “мы наш, мы новый мир построим”, разрушив старый до основания.

Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется. Я не случайно вспомнил о Квиташвили - очень многое из того, что сделала и узаконила Супрун, это на самом деле наработки Квиташвили. Просто он оказался менее мужественным, чем она. И я его считаю одним из лучших здравоохранения Украины.

Фото: Макс Левин

В таком случае, после формирования коалиции вы, возможно, снова предложите Квиташвили место министра здравоохранения? Он в Киеве, никуда не уехал.

Да, он не сдал паспорт и никуда не собирается. Но, к сожалению, Петр Алексеевич настолько скомпроментировал вообще саму идею приглашения иностранцев во власть, что страна не поймет возврат Квиташвили.

Тогда, может, министром останется Ульяна Супрун? Зеленский заявлял, что поддерживает ее деятельность, вы тоже хорошо отзываетесь о реформе.

Я не могу комментировать кадровую политику Кабмина, которого еще не существует.

Хорошо, вернёмся тогда к реформе. Как она будет развиваться?

Главное: результатом всех изменений должна быть страховая медицина.

Теперь о том, как к этому прийти. В первую очередь - это обязательная перепись населения. Пока не будет сделана перепись населения, корректно спланировать следующие этапы реформы невозможно - это профанация. Но и все крики, что у нас выделяется 3,5 процента вместо 5% ВВП на медицину, поэтому реформа невозможна, тоже профанация. По одной простой причине: мы не знаем, сколько у нас людей, поэтому не понимаем, сколько нужно денег на реформу медицины..

Дальше. Какая может быть трансформация, если не проведен аудит материально-технической базы? Даже если мы знаем, сколько у нас населения, но не провели аудит материально-технической базы, разговоры о принятии каких-то протоколов лечения - это профанация. Потому что извините, как можно принять протокол лечения, не понимая, какие у нас технические возможности?

Можно принять протоколы, а потом под них докупать оборудование.

Вот тоже с вами не согласен. Если я сегодня приму протокол, что аппендицит лечится операцией через нос - шутим, да? - а у меня нет для этого техники, как я смогу выполнить протокол и убрать аппендицит через нос?

По протоколу для диагностики воспаления лёгких положен рентген, а у нас в некоторых больницах стоят рентген-аппараты 1976 года выпуска, и они давным-давно не работают, хоть и не списаны. Сколько такого по стране - никто не знает, потому нужна инвентаризация. На самом деле это не так много времени - 4-5 месяцев.

Фото: Макс Левин

Итак, первое, что нужно сделать, это аудит. После аудита мы с вами принимаем протоколы. Потому что ни одна страховая компания не сможет оплатить услугу, если нет протокола. И протокол должен быть утвержден Минюстом. Вот поэтому я критикую пани Ульяну. Она говорит: берите иностранные протоколы и применяйте. Не может так быть. Что врач скажет в суде - что он действовал по немецкому протоколу? А почему не по польскому? Нигде в мире нет понятия международный протокол. Есть национальный протокол. Государство Украина должно иметь национальный протокол. Он может быть переведен с протоколов какой-то близкой нам страны, например, Польши. Но он все равно должен быть узаконен в Украине, должен быть юстирован.

Идём дальше. На основании протоколов мы принимаем стандарты качества. Их тоже надо узаконить. И тогда уже можно считать стоимость услуг. Почему УЗИ должно стоить 20 гривен, а не 15? Мы не говорит, что Супрун неправильно делает глобально, мы говорим, что такие базовые вещи надо упорядочить.

Дальше. Если мы говорим о страховой медицине, то мы должны все-таки влезть в налоговую законодательную базу. Что сегодня происходит? Верховная Рада популистски убрала из закона о госгарантиях (основной закон медреформы - LB.ua) пункт о сооплате.

Вы, как народный депутат, будете отстаивать возвращение пункта о сооплате?

Сооплата должна быть.

Вот есть у нас население. У этого населения есть болезни, которые государство, без исключения для любого гражданина Украины, должно взять на себя. Это онкология, это ВИЧ, это туберкулез, это особо опасные инфекции, орфанные заболевания, генетические заболевания. Ни одна страховая нигде в мире это не покрывает. Поэтому государство не может своего гражданина оставить без помощи, ведь у нас есть 49 статья Конституции. Лечение всех перечисленных выше заболеваний покрывается безапелляционно государством до копейки.

А дальше мы понимаем, что государство может на 100% обеспечить социальный пакет в медицине, всем одинаковые услуги, образно говоря, в шестиместной палате. Вот это мы гарантируем каждому гражданину от государства за те налоги, которые мы собрали.

Я человек, который зарабатывает чуть больше, чем пенсионер. Я хочу не шестиместную палату, а одноместную палату. Почему мне кто-то может запретить сделать сооплату и доплатить за одноместную палату? Не все заплатить, а ту разницу, которая мне покроет мои дополнительные хотелки. Это и называется сооплата. А гарантированный пакет должен быть бесплатным, тут Супрун всё правильно говорит.

Фото: Макс Левин

Пока будет аудит и всё остальное, на первичке всё останется как есть? Выбор врача, деньги за подписанные декларации оплачивает Национальная служба здоровья?

Конечно. Ничего не будет отменяться. Как показала практика, это работающая система. Зачем уничтожать то, что сделано, и что сделано хорошо?

Международные закупки, по вашему мнению, относятся к тому, что сделано хорошо?

Это переходной период в трансформации. Международные закупки ведь предложил ещё Квиташвили (и они были приняты Верховной Радой - LB.ua) именно как переходный механизм.

Но как вы считаете, это была удачная идея?

Я принципиально считаю, что международные закупки и отдача всех прав международным организациям - это две разные вещи.

Должно быть создано национальное закупочное агентство (и оно сейчас создаётся - LB.ua), но… возглавить его должен не украинец. Мы сейчас столько денег платим международным организациям за их услуги, да ещё и даём 100% предоплату (а ведь эти деньги можно было на год положить на депозит, например), что вполне сможем заплатить гонорар какому-нибудь PriceWaterhouseCoopers. И они точно не будут тут воровать на откатах, потому что слишком дорожат своей репутацией.

Что происходит с 7-ой больницей в Киеве?

Это история чисто популистическая. Никто не собирался сокращать ни одной койки, просто хотели сделать то, что называется единое медицинской пространство, а конкретно в этой больнице - “emergency department” (отделение экстренной помощи в многопрофильных больницах, где пациенту, которого привозит скорая, могут оказать всю необходимую помощь и провести все необходимые обследования - LB.ua). Просто главврач, которому 109 лет - ну, я условно говорю - не хочет терять своё место.

Фото: Макс Левин

И больница будет как и раньше принимать иногородних?

Она может принимать кого угодно. Но что надо сделать - и за что я боролся на посту заместителя мэра - если киевская больница принимает жителя Житомира, значит, Житомир должен заплатить за этого пациента деньги. Они же получили на него деньги, почему киевляне должны платить ещё раз из своего бюджета?

Скоро за всех будет платить Национальная служба здоровья.

Правильно. Но всё равно должно быть единое медицинское пространство. Вот например. В Киеве 500 ортопедических коек в городских больницах - цифру с потолка сейчас беру. При этом в Киеве есть Феофания с ортопедическими койками, больница СБУ с ортопедическими койками, больница железной дороги с ортопедическими койками, и есть Институт ортопедии, у которого 70% пациентов - киевляне. Киеву точно нужно содержать ещё 500 коек? Все это должно стать единым медицинским пространством.

Феофания станет частью единого медицинского пространства, будет принимать всех пациентов, а не только высокопоставленных?

Феофания должна быть передана под клинику университета. Я предлагаю это Владимиру Александровичу (Зеленскому - LB.ua). Во всем мире медицинской наукой занимаются университеты, а не академия медицинских наук, как у нас. Нам нужно создавать сеть университетских клиник, и туда должна уйти медицинская наука. И Феофания - это может быть первый шаг. Она может стать лучшей на территории Восточной Европы университетской клиникой - с учетом того бюджета, который в неё впихивался.

Но она же находится в распоряжении ДУСи, как с этим быть?

Какая нахрен ДУСя? Всё это государственная собственность - законом ли, постановлением ли Кабмина её можно передать под университетскую клинику. Такими вещами не может распоряжаться ДУСя. У ДУСи ещё и молокозавод есть, хотя где Администрация Президента, а где молочный завод.

Что будет с Академией медицинских наук, когда вся наука уйдет в университетские клиники?

Я не знаю, что будет. Я сейчас уже говорю не программные вещи, а своё личное мнение. Есть Академия наук? Вот она пусть и занимается. Покажите мне список изобретений нашей НАМН за последние десять лет. Их нет.

Фото: Макс Левин

Вы думали о том, что будет с “Борисом”, если её фактический владелец и вдохновитель глубоко нырнёт в политику? Ваша деятельность может отразиться и не репутации клиники.

“Борису” скоро, слава Богу, будет 26 лет. Это уже системный бизнес. Если я попаду в парламент - а социология говорит, что попаду - то, наверное, я созрел к тому, что продать свою часть бизнеса.

“Добробут” ещё не купил её?

Ото всех об этом слышу, но где в таком случае мои деньги от продажи?

Мы с “Добробутом” планировали и планируем по сегодняшний день. совместный проект. Честно вам скажу, даже под запись, я счастлив буду, если сегодня в Украине что-то продастся. Любой бизнес создается для того, чтобы его продать.

Если я уйду в парламент, в “Борисе” все равно останется костяк - 30 человек, которые шаг за шагом создавали сегодняшний “Борис”. Они не дадут этому “Борису” измениться

“Борис” - одна из клиник, которая приняла участие в медреформе и бесплатно подписывала декларации с пациентами. Что вам это дало?

Моральное удовлетворение, что мы поддержали трансформацию медицины в стране. Это в первую очередь. Вот сейчас не кривлю душой.

Мало того, мы не попали. Мы не заработали, но мы точно не попали.

Фото: Макс Левин

Я получил пациентов, которые ранее никогда не обращались в Борис. Пришли, подписали декларацию по первичке и ходят на вторичку с определенной скидкой.

То есть выгода таки есть?

Конечно. Я же говорю, я не в минусе. И я считаю, что когда ты с государством во что-то сыграл и оказался не в минусе, это аплодисменты.

Тем не менее, набрав достаточно небольшое количество деклараций, “Борис” заявил, что достиг лимита и мест больше нет. Это мы от НСЗУ знаем, что на самом деле деклараций было подписано не так много.

Извините, это у государственного врача лимит 2 тысячи человек. А я считаю, что для моих пациентов комфортно, чтобы это было 600 человек на одного врача.

Там и 600 нет - у педиатра врача 290 деклараций, у терапевта 316.

Нважно. Я считаю, что так комфортнее для моих пациентов. Я же свое имя подставляю, а не НСЗУ. Я же не закон нарушил. Я отказался от лишних денег, и это ж мои проблемы.