Полиция патрулирует берега речки Рось из-за химикатов

Фото: npu.gov.ua

Полиция с вечера 9 июня установила патрулирование на территории вдоль речки Рось из-за попадания химикатов в водоем.

Об этом LB.ua сообщил пресс-секретарь горсовета Белой Церкви Олег Турий.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Также установлены предупреждающие знаки о запрете купаться, ловить рыбу, выпасать скот.

Утром в горсовете прошло совещание. Как рассказала командир Белоцерковского отряда реагирования общества Красного Креста Марина Сметана, участвовавшая в совещании, обсуждались результаты анализов забора воды из акватории речки Рось. В городской лаборатории сделали анализы на три вещества, тогда как нужно на десять. Дальнейшие анализы будут проводить в столичной лаборатории.

"По тем трем веществам есть превышения, но незначительные", - отметила Сметана.

Напомним, в воскресенье в Винницкой области в результате ДТП микроавтобуса, перевозившего химикаты, около 800 литров гербицидов и стимуляторов роста растений попали в пруд и в реку Рось. Из-за выбросов химикатов на территории Погребищенского района погибла вся рыба и обитатели водоемов.

По состоянию на утро 10 июня в Белой Церкви приостановлена подача воды по системе водоснабжения, население обеспечивают питьевой водой из бюветов и путем подвоза воды.

В Умани (Черкасская область, 84 тыс. жителей) создан запас воды на трое суток, водоснабжение осуществляется из резервных резервуаров.