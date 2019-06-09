Химикаты, попавшие в реку Рось, были украдены с сельхозпредприятий, - полиция

Химикаты, которые попали в приток реки Рось, были похищены из сельхозпредприятий в Винницкой области. Об этом сообщается на сайте областной полиции.

Правоохранители уточнили, что ДТП с участием автомобиля, который перевозил инсектицид, произошло в воскресенье в 9 утра около села Збаржевка Винницкой области. Машина съехала с проезжей части в водоем, перевернулась и загорелась.

Автомобиль был без номерных знаков. Его, а также канистры с химическими веществами уже подняли на поверхность.

"Установлено, что химикаты были похищены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов. В результате возгорания автомобиля произошла разгерметизация части емкостей с химическими веществами, в результате чего некоторое количество вещества выгорело и попало в водоем", - говорится в сообщении полиции.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.242 УК (Нарушение правил охраны вод). За такое преступление предусмотрено наказание - до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, по фактам краж гербицидов в Козятинском и Липовецком районах открыты уголовные производства по ч.3 и ч.5 ст.185 УК Украины (кража). Максимальное наказание за такие преступления, предусмотренное законодательством - от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в связи с попаданием химических веществ в реку в Белой Церкви перекрывают водоснабжение. Запрещается вылов рыбы, купание и выпас скота в акватории реки Рось.