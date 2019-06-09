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Боевики 40 минут прицельно обстреливали Станицу Луганскую

Оккупанты сорвали разведение сил, запланированное на 16 июня.

Боевики 40 минут прицельно обстреливали Станицу Луганскую
Фото: lg.vgorode.ua

Боевики на Донбассе в субботу, 8 июня, сорвали договоренности по разведению сил и средств вблизи Станицы Луганской, которое было запланировано на 16 июня. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

"С 20:55 по 21:35 субботы боевики из стрелкового оружия обстреливали населенный пункт Станица Луганская. Обстрел велся с направления оккупированного населенного пункта Николаевка", - говорится в сообщении.

Военные подчеркивают, что разведение сил и средств возле Станицы Луганской было спланировано на 16 июня.

"Указанный факт в очередной раз демонстрирует нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации придерживаться минских договоренностей по разведению сил и средств на указанном участке местности”, - считают военные.

Согласно договоренностям, разведение сил может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации наблюдателями СММ ОБСЕ в течение 7 дней.

"Учитывая вышеизложенное, датой следующего разведения сил и средств на участке №1 "Станица Луганская" может быть 17 июня 2019 года, лишь при условии сохранения режима тишины к указанному сроку", - подытожили в штабе ООС.

Напомним, в субботу, 8 июня, на Донбассе произошло 22 обстрела.

 

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