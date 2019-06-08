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Полицейский сбил двух пешеходов в Херсоне

Мужчина был за рулем личного автомобиля.

Полицейский сбил двух пешеходов в Херсоне
Фото: Львівська область онлайн

В Херсоне сотрудник полиции на личном автомобиле совершил наезд на двух пешеходов. Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.

ДТП произошло вечером 7 июня на улице Ильи Кулика. Отмечается, что полицейский сам сообщил об инциденте.

"Полицейский сообщил, что на территории Днепровского района, находясь вне службы на личном автомобиле, совершил наезд на двух пешеходов, которые в темное время суток переходили проезжую часть", - рассказали в полиции.

Пострадавших доставили в больницу. О том, какие именно травмы они получили, не сообщается, на сайте полиции указано, что "угрозы их жизни нет".

Алкотестер "Драгер" в организме полицейского признаков алкогольного опьянения не обнаружил. У работника полиции также взяты анализы на содержание алкоголя в крови в медицинском учреждении, говорится на сайте Нацполиции.

Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Назначено проведение служебного расследования, на время которого полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, вчера полицейский автомобиль сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Конотопе.

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