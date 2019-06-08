В курортном Геническе эвакуировали 700 человек из-за сообщения о взрывчатке

В городе "заминировали" несколько объектов.

В курортном городе Геническ Херсонской области правоохранители ищут взрывчатку в нескольких объектах. Об этом сообщили в Нацполиции области.

"В 9:48 в дежурную часть областного главка полиции поступило сообщение от диспетчера ГосЧС о том, что на электронный адрес управления поступило письмо с информацией о минировании ряда объектов в Геническе", - говорится в сообщении.

Для проверки выехали специалисты взрывотехнической и кинологической служб областного главка полиции, следственно-оперативная группа районного отделения полиции и представители других экстренных служб.

Правоохранители эвакуировали около 700 человек и 75 автомобилей, которые находились у указанных объектов.

Что именно заминировали в полиции не сообщили.

Напомним, 5 июня из-за сообщении о "минировании" Института рака сорвалось около 30% операций.