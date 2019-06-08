Российские наемники обстреляли жилой многоэтажный дом в Майорске Донецкой области.
Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.
"6 июня в 5 утра, вооруженные формирования РФ со стороны оккупированной Горловки совершили обстрел н.п. Майорск из стрелкового оружия. Прибыв на место, наблюдательным группой СЦКК зафиксированы в двух соседних квартирах, повреждения окна комнаты, смежной и внешней стены, из-за попадания пули калибра 12,7 мм", - говорится в сообщении.
К счастью, пострадавших в результате обстрела нет.
Ранее в июне окккупанты из миномета обстреляли мечеть в Донецке.