Боевики на Донбассе за день совершили 12 обстрелов

В пятницу, 7 июня, российские боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений из артиллерийских система калибра 122 мм, из минометов калибра 120 мм, а также из воорежния боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы зафиксированы в районе населенный пунктов Павлополь, Новогригорьевка, Марьинка, Гнутово, Водяное, Новолуганское, Зайцево, Травневое.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще четверо получили ранения, семь военнослужащих получили боевые травмы.

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.