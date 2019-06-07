Палац біля Жмеринки

Недалеко від великого залізничного вузла Жмеринка знаходиться на перший погляд непримітне село Носківці. Тільки от селу цьому вже туча років і в ньому розташований колись пишний палац.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

Перша згадка про село датується 1431 роком, коли литовський князь Ягайло записав його Лаврентію Ціолко і його сину Петрові. Місцеві дослідники вважають, що назва села пішла від першого жителя Мойси Мороза і була Мойсівці, згодом назва трансформувалась у Москівці, а потім у Носківці.

Чому мене взагалі сюди занесло?

Справа в тому, що у у XVII столітті князі Потоцькі збудували тут палац у романському стилі та висадили парк.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

На жаль, внаслідок пожежі у 1998 році палац частково згорів. Зараз частина палацу зруйнована та заростає деревами, а частина використовується школою.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

Зі Жмеринки до села автобуси курсують з автостанції, що поруч з вокзалом. Перший автобус їде о 6 ранку, проїзд коштує 21 гривню, а от назад раджу з села йти на трасу і ловити попутки або маршрутки до Жмеринки або Вінниці.

До палацу потрібно йти від кінцевої маршрутки дорогою, оточеної деревами та бур'яном. В самій школі я не побачив собак чи охоронців, лише якийсь мужичок вже під кінець моєї прогулянки територією школи дивно косився на мене.

Фото: Александр Рудоманов

Враження від пам'ятки — звичайні для України. Вона нищиться, хоча могла б приносити місцевій громаді гроші. Будівля рушиться, заростає деревами, огорожа згнила і повалилась. Нічого особливого, як майже у всіх містах України. Всередину пам'ятки зайти малореально — настільки густі дерева та бур'ян.

В селі також є власний музей, який на момент мого приїзду був зачинений, будинок культури з фресками, а також асфальтовані дороги, з-під яких виглядає каміння. Отаке село Носківці.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

До нових зустрічей!