То як тепер подорожується Німеччиною під час пандемії? Розповім далі. (Насправді подорожується круто, різниця між доковідними подорожами несуттєві).

Нарешті Європа відкривається для громадян України , а дешеві квитки можна купити на сайтах лоукостів. Зайшовши на сайт Візейру, я помітив квитки по 1000 гривень за дві сторони, хвилин 10 подумав і купив.

Фото: Олександр Рудоманов

ЩОНЕДІЛІ МАРКЕТИ І МАГАЗИНИ ЧАСТО НЕ ПРАЦЮЮТЬ, БУДЬТЕ УВАЖНІ.

Які документи потрібні для перетину кордону?

Для перетину кордону (інформація станом на дату написання блогу) потрібно бути вакцинованим схваленими вакцинами або зробити плр тест. Я вакцинувався AstraZeneca ще влітку. На всякий випадок я мав з собою як “Дію”, так і паперовий сертифікат, який я так нікому і не показав. Крім цього, якщо Україну занесуть до небезпечних країн, то для відвідування потрібно буде також зареєструватися у певній формі.

Перелік вакцин є на вебсайті Інституту ім. Пауля Ерліха.

Посадка на літак та переліт

При реєстрації в аеропорту у вас дивляться вакцинацію або ПЛР тест, після чого працівник видає вам посадковий талон. Інформацію про вакцинацію дивились з “Дії”, при цьому QR-код не сканували, а лише дивились назви вакцин.

В аеропорті усі мають бути у масках, але цього не всі дотримуються, на жаль. У дьюті-фрі ви можете спокійно нюхати парфуми.

Під час посадки стюардеси роблять зауваження пасажирам без масок, при цьому пиво, куплене на борту літака, можна пити.

Приліт та аеропорт

По прильоту до Німеччини вас очікує трохи довше проходження кордону, ніж зазвичай. Ми стояли у черзі десь 40 хвилин, при цьому пасажири були у масках.

Прикордонник у мене перевіряв:

1. Наявність вакцинації або ПЛР. Хтось показував паперовий варіант, я показував вакцинацію у “Дії”. QR-код також не считували, дивились лише на назву вакцини.

2. Бронювання літака та готелю та термін перебування у Німеччині.(показував у електронному вигляді)

3. Кредитну картку. Прикордонник взяв її, покрутив у руках, подивився на мене і віддав. Скоріш за все, дивився за моєю реакцією.

Після проходження контролю ми пішли у місто далі.

Фото: Олександр Рудоманов

Що з масками?

У Німеччині до масок ставляться серйозніше ніж в Україні - у всіх закладах та громадському транспорті люди були в масках. На скільки відомо, тканинні маски не підходять, а тому усі носять медичні маски або FFP2, або KN95/N95. Я носив звичайні медичні маски.

Громадський транспорт

Всі їздять у масках, мало хто знімає їх. При цьому жодних додаткових дій не потрібно, вакцинацію ніхто не дивиться як у міському, так і залізничному транспорті. Квитки купуються у білетоматах.

Фото: Олександр Рудоманов

Заклади харчування та громадські місця

Багато закладів позакривалося - працівникам вигідніше отримати стабільну роботу на заводі, ніж чекати нового локдауну.

Всі ходять у масках у маркетах, комунальних закладах і магазинах.

А от з кафе дещо дивно. Ми заходили у різні кафешки та пивні і були наступні випадки:

Попросили записатися у список (Сиділи на вулиці за столиками. У список просять внести номер телефону, пошту, ПІБ. Ніхто достовірність даних не перевіряє).

Попросили показати вакцинацію (сиділи в самому приміщенні).

Нічого не записували, нічого не просили.

Поселення в готелі

При заселенні до готелю я показував власнику вакцинацію. А от при заселенні в квартиру - нічого не просили. Аналогічна ситуація у знайомих, які теж подорожували німеччиною у вересні.

Лайфхаки або цікава інформація.

Старайтесь першими потрапити на прикордонний контроль, щоб не стояти в черзі.

В неділю багато маркетів та магазинів не працюють.(ще раз пропишу)

При купівлі товару у банках або пляшках ви спершу вносите депозит,який потім можна повернути або ж зібрати більше пляшок і заробити на цьому. Пляшки кидаються у автомат, замість них він вам видає чек.

Тримайте фото з Ротенбург оф де Таубера - чудового міста, що розташоване у 2х годинній їзді поїздами з Нюрнберга!

Якщо у вас є питання або додаткова інформація, пишіть автору на фейсбук!

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов