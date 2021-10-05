Ментальная война России против Украины

В администрации президента Российской Федерации и министерстве обороны РФ, изобрели термин – «ментальная война». Суть, которого заключается в уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. РФ применяет в виде эксперимента стратегию «ментальной войны» на оккупированных ею территориях Луганской и Донецкой областях.

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На территории ОРДЛО в 2021 году прошло большое количество политических событий, которые ранее не проводились, например:

- Проведение политических форумов с участием депутатов Госдумы РФ - «Русский Донбасс», «Россия-Донбасс. Единство приоритетов», «Единство русских: защита прав и свобод» и т.д.;

- Разработана и принята т.н. доктрина «Русский Донбасс», над созданием которой работала общественная организация «Изборский клуб» (в «Изборский клуб» входит Александр Дугин);

- Проведение агитационной кампании политической партии «Единая Россия» на территории ОРДЛО;

- Массовое участие жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ;

- Увеличение масштабов выдачи паспортов РФ гражданам Украины проживающим в ОРДЛО.

Этот список можно было бы продолжать. 2021 год стал более агрессивным в работе оккупационных администраций РФ в ОРДЛО над вовлечением местных жителей в политическое и идеологическое пространство РФ. В 2020 году все школы ОРДЛО перешли на стандарты образования РФ, т.е. школьники в ОРДЛО не будут изучать Украинский язык и Украинскую литературу, а как раз, наоборот – в школах ОРДЛО дети учат историю России, историю России в современном мире, историю Родного Края (это про «ЛНР» и «ДНР»). С 2019 года гражданам Украины, проживающим в ОРДЛО, было выдано более 700 000 паспортов РФ. С 2020 года НВФ «ЛНР» и «ДНР» ограничили работу КПВВ на линии разграничения для того, чтобы поток жителей ОРДЛО был направлен в сторону РФ. Соответственно ограничение работы КПВВ способствует тому, что жители ОРДЛО едут устраиваться на работу и на учебу в РФ. Все перечисленные действия РФ в отношении жителей ОРДЛО формируют ложное представление в само идентичности жителей ОРДЛО. Другими словами – если граждане Украины проживающие в ОРДЛО получают паспорта РФ, ездят на работу в РФ, голосуют на выборах РФ (Госдума 2021 и поправки в Конституцию РФ 2020), изучают историю РФ и т.д., то по задумкам политологов Кремля со временем, жители ОРДЛО должны почувствовать себя полноценными гражданами РФ и не ассоциировать себя с Украиной. Последствия этой "ментальной" войны проявляются не сразу, а только как минимум через поколение. В обычной войне - живую силу и инфраструктуру можно восстановить, а вот восстановить сознание человека или очень быстро привить человеку другую политическую идеологию просто невозможно.

Одним из основных направлений деятельности «ментальной войны» является информационное направление и работа с молодежью. Главная задача, это ограничить работу свободных и демократических СМИ на определенной территории и заполнить информационное пространство подготовленным контентом. Если на территории РФ сделать подобные действия осуществить сложно, то на территории ОРДЛО все работает согласно стратегии «Ментальной войны». Т.е. основная цель действий Кремля заключается в том, чтобы молодежь ОРДЛО и местные жители не считали себя Украинцами, а считали себя Русскими.

В концепции воспитании молодежи на территории ОРДО от 2015 года выделены следующие направления:

1. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ;

2. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ;

3. ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ;

4. СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ;

5. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ;

6. КУЛЬТУРНО-ПАРТИОТИЧЕСКОЕ.

Фактически это не концепция воспитания молодежи, а идеологическая обработка направленная на изменение патриотического и исторического сознания молодых людей проживающих в ОРДЛО, которое действует с 2015 года. Спустя 7 лет на территории ОРДЛО проходит полномасштабная милитаризация общества. Восточная правозащитная группа проанализировала информационный контент, который жители ОРДЛО потребляют каждый день и в основном это контент военного характера – фильмы по ТВ, военные песни по радио, выступления военных экспертов, рассказы о войне и т.д. Как говорит один из аналитиков «Восточной правозащитной группы: «Если в ОРДЛО включить утюг в розетку, то он заговорит о войне». Вместе с этим в ОРДЛО ведут работу огромное количество военно-патриотических клубов для молодежи, где происходит зомбирование и постепенное изменение исторического сознания молодых людей. На территории РФ выходит огромное количество фильмов и книг посвященных военному конфликту на востоке Украины. Авторы этих фильмов и книг показывают РФ как МИРОТВОРЦА, А НЕ АГРЕСОРА.

Дополнение концепции гибридной войны России против Украины заключается в изменении подхода, раньше РФ оккупировала территории Украины, а сейчас РФ планомерно «зомбирует» людей и молодежь (через паспортизацию, выборы и т.д.), чтобы с помощью людей (граждан РФ) поглощать другие территории постсоветского пространства. Для этого был разработан проект «Репатриация», который заключается в выдаче паспортов гражданам Украины и Беларусии в упрощенном порядке без отказа от их осинового гражданства. Данный законопроект уже зарегистрирован в Госдуме РФ.

Российская Федерация одержима идеями распространения идеологии «Русского мира» и восстановления «Русской империи». Реализация этих идей неизбежно приведет к военным конфликтам и оккупацией территорий независимых государств на постсоветском пространстве.