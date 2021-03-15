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Маркарова порушить перед керівництвом США питання доктрини "Русский Донбасс"

Мова йде про так званий форум, який окупанти провели в січні у Донецьку. 

Маркарова порушить перед керівництвом США питання доктрини "Русский Донбасс"
Фото: inform-ua.info

Новий посол України у США Оксана Маркарова порушить перед Білим домом питання щодо загрози інтеграції територій Донбасу до складу РФ, а також декларації, що була випущена після організованого російською стороною форуму "Русский Донбасс". 

Про це в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua заявила нещодавно призначений посол України у США Оксана Маркарова.

"Безумовно, і наші дипломати вже це роблять (доносять позицію щодо доктрини – LB.ua). Ми щоразу доносимо усім нашим партнерам, зокрема й американцям, що і анексія Криму незаконна, і окупація частини Луганської і Донецької областей теж є незаконною. Усі нові формати, та сама Кримська платформа, спрямовані насправді на одне – на відновлення нашої територіальної цілісності, на припинення агресії і повернення українських територій і наших громадян додому", – заявила посол.

Водночас, як зауважила Маркарова, Київ нині хоче, щоб Сполучені Штати більш активно залучилися до ініціативи української сторони – Кримської платформи.

"Ви знаєте, що п’ять очікуваних пріоритетів її роботи – це безпека, включно зі свободою мореплавства, забезпечення ефективності санкційних обмежень проти держави-агресора, захист прав людини та міжнародного гуманітарного права, захист освітніх, культурних, релігійних прав і подолання негативного впливу тимчасової окупації Криму на економіку та навколишнє середовище. Від США потрібне найактивніше залучення на всіх рівнях: від президента до експертної мережі. А також ми сподіваємося на найвище представництво під час інавгураційного саміту в серпні", – зауважила Маркарова.

Нагадаємо, що 28 січня в окупованому Донецьку відбувся “форум” сепаратистів "Русский Донбасс". Його учасники ухвалили доктрину про встановлення контролю окупантів над усією територією Донецької та Луганської областей. Міністерство закордонних справ України ініціювало заборону на в’їзд до України ведучому російського телеканалу НТВ Тиграну Кеосаяну, який взяв участь у “форумі”.

Спікер МЗС України Олег Ніколенко також зазначив, що "форум" у Донецьку є доказом того, що російське керівництво не полишає ідеї перекроїти Україну під свої лекала. 

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