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Україна запропонує США стратегію для співпраці

Над нею працює велика група експертів. 

Україна запропонує США стратегію для співпраці
На той момент ще віцепрезидент Байден під час візиту в Україну
Фото: EPA/UPG

Українська сторона працює над стратегією двосторонньої співпраці зі США. Невдовзі вона запропонує документ на розгляд американській адміністрації. 

Про це в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua заявила нещодавно призначений посол України у США Оксана Маркарова.

"Маємо розуміти, що є експертні стратегії, які американські фахівці викладають у публічний простір, а є дискусії та документи, яких не виносять на загальне обговорення. Наше керівництво до такого обговорення залучене. Так само є велика група людей, яка працює над нашою стратегією, яку ми окремо запропонуємо американським партнерам", – вказала посол.

Водночас вона повідомила, що Київ нині активно співпрацює з офіційним Вашингтоном над наповненням американської стратегії щодо України.

"Безумовно, ми працюємо на всіх рівнях з американськими експертами. Я контактую з багатьма колегами в неофіційній іпостасі. Над питанням наповнення стратегії США щодо України активно працюють наше МЗС, Офіс Президента", – сказала Маркарова.

Нагадаємо, також пані посол в інтерв'ю LB.ua повідомила про те, що Україна прагне, щоб Сполучені Штати долучилися до "нормандського формату". Йдеться не про участь США у якомусь конкретному форматі, а про більш активну роботу Сполучених Штатів на різних майданчиках щодо війни на Донбасі. 

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