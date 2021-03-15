Лідерка білоруської опозиції, кандидатка у президенти Білорусі на виборах 2020 року Світлана Тихановська закликала політв'язнів журналіста Ігоря Лосика, музиканта Ігоря Банцера та активіста Дмитра Фурманова припинити голодування, оголошене ними на знак протесту проти порушених стосовно них справ.

"Ви зараз ризикуєте своїм життям, висловлюючи свій протест через голодування. Але ми, білоруси, не готові ризикувати вами. Як людина, мати і дружина, я прошу вас припинити голодування. Ви потрібні вашим близьким, батькам і дітям. Ви потрібні Білорусі", - написала Тихановська в своєму Telegram-каналі.

За словами політикині, вона робить усе можливе, щоб звільнити їх і сотні інших "ув’язнених без провини" білорусів. Білоруська влада забороняє візити до в'язниць представників дипмісій і європейських послів, тому що боїться, що всі побачать, в яких страшних умовах утримуються ув'язнені, зазначила Тихановська.

Білоруський журналіст, засновник опозиційного телеграм-каналу "Білорусь головного мозку" Ігор Лосик оголосив сухе голодування і спробував порізати руки на очах у слідчого після того, як йому висунули нове звинувачення. Лосик був заарештований 25 червня за звинуваченням у "підготовці до порушення громадського порядку". В середині грудня його звинуватили ще й у "підготовці до участі в масових заворушеннях". Тоді він оголосив голодування, яке тримав 41 день.

Гродненський музикант Ігор Банцер був затриманий 20 жовтня 2020 року "за хуліганство". До цього він тричі піддавався адміністративному арешту за участь у мітингах опозиції. 3 березня Банцер оголосив сухе голодування, заявивши, що вважає порушену проти нього справу політично мотивованою.

Дмитро Фурманов був затриманий під час виборчого пікету в Гродні 29 травня за збирання підписів на підтримку Світлани Тихановської. Йому були висунуті звинувачення за кримінальною статтею про організацію і підготовку дій, що грубо порушують громадський порядок. Про початок голодування на знак протесту проти нестерпних умов тримання Дмитро Фурманов оголосив 11 березня.

Після оголошення офіційних результатів президентських виборів 2020 року, згідно з якими переконливу перемогу здобув тодішній глава держави Олександр Лукашенко, в країні почалися масові протести, які тривають досі. Світлана Тихановська, яку в Білорусі вважають справжнім переможцем виборів, під тиском влади була змушена покинути країну. Сьогодні вона веде активну роботу з підтримки демократичного руху в Білорусі на світовій політичній арені.

Тим часом у Білорусі посилюється тиск на опозиціонерів, а також незалежних блогерів і журналістів. Багато співробітників недержавних ЗМІ перебувають в ув'язненні.