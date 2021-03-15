У М'янмі під час протестів у неділю загинуло близько 40 людей

У М'янмі під час акцій протесту проти військової хунти у неділю, 14 березня, загинули щонайменше 38 людей.

Як повідомила правозахисна група Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), силовики відкрили вогонь по протестувальниках у колишній столиці країни - місті Янгон. Там загинуло щонайменше 22 людини, ще 20 отримали поранення, троє перебувають у критичному стані. Ще щонайменше 16 людей загинули під час протестів в селах та містечках, поранення отримали десятки людей, передає DW.

За даними контрольованого військовими телеканалу MRTV, також загинув один правоохоронець, ще троє отримали поранення. У суботу під час акцій протесту, за даними Reuters, загинули 13 людей.

Ввечері 14 березня хунта запровадила воєнний стан у двох районах Янгона. Командир у регіоні Янгон отримає відповідні повноваження, щоб "ефективніше гарантувати безпеку, а також забезпечити принцип верховенства права та спокій", повідомило державне телебачення.

Скинутий армією цивільний уряд у вигнанні звернувся до народу. Тимчасово виконувач обов'язків прем'єр-міністра Ман Він Хаінг Тан закликав створити правову основу, "щоб люди мали право себе захищати". Він заявив про "найпохмуріший момент країни", але додав, що "світанок" вже близько.

Масові протести у М'янмі тривають з початку лютого - після того як 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. В країні вимикають інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.