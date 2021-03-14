Міський голова Ніцци просить дати йому дозвіл на закупівлю "Спутник V"

Міський голова французького міста Ніцца Крістіан Естрозі попросив владу дати йому дозвіл на отримання російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це Естрозі написав у Твіттері.

"Я можу швидко отримати кілька десятків тисяч доз "Спутник V", російської вакцини, яку використовують у більш ніж в 48 країнах світу. Я прошу органи охорони здоров'я дати мені дозвіл", - написав посадовець.

Він опублікував у дописі фрагмент свого інтерв'ю місцевій радіостанції, в якому зазначив, що у кризових ситуаціях регіони часто спрацьовують швидше, аніж центр.

Je suis en mesure de disposer rapidement pour la @MetropoleNCA de plusieurs dizaines de milliers de doses de #SputnikV, le vaccin russe utilisé dans plus de 48 pays du monde. Je demande aux autorités de santé de m’en donner l’autorisation ! #FranceBleuAzur pic.twitter.com/jwNpYodji5 — Christian Estrosi (@cestrosi) March 12, 2021

Естрозі, зокрема, згадав, що весною 2020-го він вирішив у Ніцці проблему з масками, водночас у решті країни був їх дефіцит.

Як пише РБК, російська вакцина офіційно схвалена в 51 країні, останнім її застосовування дозволив Азербайджан.

У Європі препарат зареєстрували в рамках прискореної процедури в Словаччині, Угорщині та Північній Македонії.

Офіційний дозвіл від регулятора ЄС ще не отримано, Росія подала заявку на реєстрацію в січні.