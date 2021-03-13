Австрія, Болгарія, Латвія, Словенія та Чехія заявили про “несправедливий розподіл вакцин”

Лідери п'яти країн Європейського союзу закликали до переговорів на високому рівні щодо “забезпечення справедливого розподілу доз вакцини проти коронавірусу”, заявивши, що існуюча система до літа створить “величезні диспропорції” між країнами-членами блоку.

Про це пише dpa-international.com.

Голови урядів Австрії, Болгарії, Латвії, Словенії та Чехії надіслали спільного листа президенту Євроради Шарлю Мішелю і президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

У листі вони заявили, що нинішня система призведе до того, що “деякі зможуть досягти колективного імунітету за кілька тижнів, водночас інші будуть сильно відставати”.

Чиновники ЄС закликали “якомога швидше провести обговорення цього важливого питання серед лідерів”.

Зокрема канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що вакцина не розподіляється пропорційно між країнами-членами ЄС, і що додаткові контракти на поставку узгоджуються в результаті непрозорих переговорів. За його словами, Нідерланди і Данія мають доступ до значно більшої кількості доз вакцини на душу населення, аніж, наприклад, Болгарія чи Хорватія.

У свою чергу Нідерланди відкинули звинувачення Австрії. У Міністерстві охорони здоров’я країни зазначили, що країна отримує вакцини через спеціальний механізм ЄС, але використовує свободу дій, надану блоком.

Додамо, у Європі вакцинація просувається найшвидше на Мальті, у Фінляндії, Данії, Угорщині та Ірландії, а найгірше у Латвії, Болгарії та Хорватії, пише eurointegration.com.ua з посиланням Європейський центр контролю та попередження захворювань.

Фото: eurointegration.com.ua

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило четверту вакцину проти коронавірусу - препарат американської компанії Johnson & Johnson. Раніше EMA схвалило застосування німецько-американської BioNTech-Pfizer, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.

Водночас у ВООЗ відреагували на призупинення вакцинації препаратом від AstraZeneca в деяких країнах. В організації запевняють, що спричинених вакцинами COVID-19 випадків смерті не виявлено.

11 березня стало відомо, що Данія припиняє на два тижні вакцинацію від COVID-19 препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca. Про аналогічне рішення оголосили також в Норвегії, Ісландії та Австрії.

23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва. Через день в Україні стартувала кампанія вакцинації.