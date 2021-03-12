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ВООЗ відреагувала на призупинення вакцинації препаратом від AstraZeneca в деяких країнах

В організації запевняють, що спричинених вакцинами COVID-19 випадків смерті не виявлено.

ВООЗ відреагувала на призупинення вакцинації препаратом від AstraZeneca в деяких країнах
Фото: myseldon.com

У Всесвітній організації охорони здоров’я прокоментували припинення вакцинації препаратом від AstraZeneca в деяких європейських країнах. ВООЗ запевнила, що на сьогодні не виявлено випадків смерті, спричинених вакцинами COVID-19.

У поширеній ВООЗ заяві наголошується, що користь вакцини продовжує перевищувати її ризики і вакцинація препаратом компанії AstraZeneca має продовжуватися, поки триває розслідування.

"ВООЗ відомо, що в якості запобіжного заходу кілька країн Європейського Союзу припинили використання конкретної партії вакцини AstraZeneca, що розповсюджується в ЄС, на основі повідомлень про рідкісні порушення згортання крові у осіб, які отримали вакцину. Це було ухвалено як запобіжний захід, поки завершується повне розслідування", - зазначено в документі.

В організації вивчають поточні звіти про вакцину AstraZeneca, і як тільки будуть конкретні результати, їх доведуть до громадськості.

"Вакцинація від COVID-19 не знизить смертність від інших хвороб. Смертність з інших причин продовжиться, у тому числі після вакцинації, але без причинно-наслідкового зв'язку. Станом на 9 березня було введено понад 268 млн доз вакцини проти COVID-19. На сьогодні не виявлено випадків смерті від вакцини", - додали у ВООЗ.

Нагадаємо, 11 березня стало відомо, що Данія припиняє на два тижні вакцинацію від COVID-19 препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca. Про аналогічне рішення оголосили також в Норвегії, Ісландії та Австрії.

23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва. Через день в Україні стартувала кампанія вакцинації.

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