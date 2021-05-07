​Голова ВООЗ закликав G7 визнати пріоритетом рівний доступ до вакцин проти COVID-19

На сьогодні у світі введено близько 1,25 мільярда доз.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус закликав країни "Великої сімки" (G7) визнати пріоритетом рівний доступ до вакцин проти COVID-19 серед багатих і бідних країн, стверджуючи, що це допоможе подолати пандемію.

Про це він заявив на пресконференції в Женеві, назвавши нинішню ситуацію "неприйнятною", передає "Радіо Свобода".

"Для G7 зараз найважливішою та невідкладною підтримкою, якої ми ми потребуємо, є вакцини та рівність у доступі до них", – сказав Гебреєсус.

На сьогодні у світі введено близько 1,25 мільярда доз вакцин проти COVID-19. Близько 45 % доз вводяться в країнах з високим рівнем доходу, де живе 16 % світового населення.

ВООЗ зазначає, що країни-лідери мають можливість фінансувати виробництво вакцин, тестів та ліків, необхідних для припинення пандемії, і долати бар’єри, що уповільнюють виробництво.

На початку цього тижня США підтримали рішення Світової організації торгівлі щодо тимчасового скасування патентного захисту щодо вакцин проти коронавірусної інфекції. Європейський союз заявив, що готовий обговорити цю пропозицію, а деякі держави-члени цілком її підтримали.

Прихильники цього рішення заявляють, що це призведе до збільшення світового виробництва вакцин, проте фармацевтичні компанії та деякі країни, зокрема, Німеччина, стверджують, що патенти не перешкоджають виробництву вакцин. Критики також кажуть, що це позбавляє фінансової винагороди передових розробників препаратів проти COVID-19.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що за час пандемії в Україні кожна п'ята дитина не отримала необхідних щеплень.