Блінкен не захотів говорити про можливість відключення Росії від системи SWIFT у випадку нової агресії

Державний секретар США Ентоні Блінкен ухилився від прямої відповіді на питання, чи може бути Росія відключена від системи міжнародних платежів SWIFT у разі нової агресії проти України.

"Не хочу говорити про якісь гіпотетичні кроки, які ми можемо зробити в майбутньому. Скажу ось що: коли йдеться про те, щоб стримати агресію, чи про те, щоб відповісти, ми розглянемо будь-який розумний варіант", - сказав він у інтерв'ю "Радіо Свобода" під час візиту в Київ.

За його словами, США відповідатимуть, "якщо Росія продовжить робити необдумані, агресивні кроки чи то щодо України, чи щодо інших наших партнерів".

"Не з метою ескалації, не тому, що нам потрібен конфлікт, а тому, що такі дії не можуть лишатися без відповіді, не можуть бути безкарними... Але я щиро сподіваюся на те, що Росія розуміє: ми б краще надали перевагу більш стабільним і передбачуваним відносинам. Але зрештою, це залежить від Росії – від того, що вона робить, і того, що не робить", – наголосив держсекретар США.

Нагадаємо, що у 2014 році голова російського державного банку ВТБ Андрій Костін говорив, що відключення російських банків від платіжної системи SWIFT "означатиме війну". Тоді Захід не ризикнув вдаватися до такого кроку.

Але в 2021 році на фоні стягнення Росією військ до України тема відключення агресора від SWIFT знову стала актуальною. Під час віртуальної зустрічі з міністрами закордонних справ країн Євросоюзу глава МЗС України Дмитро Кулеби запропонував розглянути відключення Росії від SWIFT як частину нового пакету економічних санкцій на випадок військової ескалації.

28 квітня Європарламент ухвалив жорстку резолюцію, в якій закликав в разі прямого вторгнення Росії в Україну зупинити імпорт російських нафти й газу до ЄС, відключити РФ від SWIFT і ввести санкції проти наближених до влади олігархів.

МЗС Росії після цього заявило, що в Кремлі розглядають сценарій відключення країни від SWIFT як гіпотетичний, але не виключають його. Росія вважає, що зараз у світі є достатньо альтернатив SWIFT - зокрема й російська система передачі фінансових повідомлень Центробанку Росії (СПФП).