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Меркель закликала до більшої солідарності в боротьбі з глобальним потеплінням

За її словами, до 2030 року викиди парникових газів повинні скоротитися в ФРН на 65%.

Меркель закликала до більшої солідарності в боротьбі з глобальним потеплінням
Канцлер Німеччини Ангела Меркель
Фото: EPA/UPG

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала країни до більшої солідарності в боротьбі зі всесвітнім потеплінням.

Таку заяву вона зробила в рамках 12-го Петерсберзького діалогу з питань клімату, передає Deutsche Welle.

"В інтересах майбутніх поколінь у всьому світі дуже важливо, щоб ми діяли швидко і рішуче для пом'якшення драматичних наслідків глобального потепління", - підкреслила Меркель.

Цього року зустріч у віртуальному форматі за участю представників близько 40 країн розглядалася в першу чергу як підготовка до Конференції ООН зі зміни клімату в листопаді 2021 року в шотландському Глазго. Для Меркель це був останній виступ на посаді канцлера на міжнародній зустрічі з питань клімату.

Саме вона 11 років тому запропонувала подібний формат обговорення екологічних проблем.

Меркель в черговий раз озвучила цілі, які напередодні, 5 травня, були позначені в її діалозі з міністром охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки Свен Шульце, а також з міністром фінансів Олафом Шольцем.

Так, за її словами, до 2030 року викиди парникових газів повинні скоротитися в ФРН на 65% у порівнянні з 1990 роком. Крім того, до 2045 року Німеччина повинна стати кліматично нейтральної (тобто вийти на нульовий баланс з точки зору викидів в атмосферу СО2).

Нагадаємо, у 2010 році Німеччина організувала перший діалог з клімату в Петерсберзі під Бонном.

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