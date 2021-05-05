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Німецькі адвокати подали скаргу проти Лукашенка

Юристи посилалися на "універсальну юрисдикцію", яка передбачає можливість кримінального переслідування за злочини, скоєні в інших державах.

Німецькі адвокати подали скаргу проти Лукашенка
Фото: EPA/UPG

Німецькі адвокати від імені десяти білорусів звернулися до Федеральної прокуратури Німеччини зі скаргою на те, що Олександр Лукашенко вчинив злочини проти людяності.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на агентство dpa.

За даними агентства, чотири німецькі адвокати звернулися до прокуратури в Карлсруе у зв’язку із застосуванням насильства проти цивільного населення  під час мирних акцій протесту після президентських виборів у серпні 2020 року.

Юристи наголосили, що ані Лукашенкові, ані його правоохоронним органам у Білорусі не загрожують юридичні наслідки надмірного застосування сили та катувань затриманих громадян. Вони закликали Німеччину провести незалежне розслідування таких злочинів. Адвокати посилалися на так звану універсальну юрисдикцію, яка передбачає можливість кримінального переслідування за злочини, заборонені міжнародним правом та скоєні в інших державах.

За словами адвокатів, їхні клієнти скаржилися на фізичні тортури, катування позбавленням їжі та сну, що завдало серйозної шкоди здоров’ю.

Нагадаємо, під час протестів у Білорусі було заарештовано і затримано понад 30 тисяч людей, у тому числі десятки журналістів. Сотні людей були поранені, ще кілька загинули.

У березні 19 країн підтримали ініціативу збору доказів злочинів режиму Лукашенка.

Лукашенко є правителем Білорусі де-факто, але світова спільнота не визнає його легітимність як президента через фальсифікації на останніх виборах. Україна також відмовилась визнати його президентські повноваження.

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