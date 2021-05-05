Російські війська в ЦАР звинуватили в самовільних стратах, катуванні і сексуальному насильстві

Російські військові у Центральній Африканській Республіці самовільно страчували людей, застосовували тортури та сексуальне насильство, а також проводили принизливі для людської гідності арешти. Про це йдеться у звіті миротворчої місії ООН MINUSCA.

Офіційний представник уряду ЦАР Анж Максим Казагуї сказав, що президент Фостен Арканж Туадера отримав цей звіт, а країна буде розслідувати зловживання силою з боку своїх військових та військових з Росії, пише Barron`s.

Злочини з боку військових фіксували у період з грудня 2020 по квітень 2021. Місія ООН стверджує, що "серйозно звинувачуються національні та двусторонні сили" - тобто війська ЦАР і відправлені в якості союзників сили Росії.

Експерти ООН заявили про "серйозні порушення прав" з боку російських сил в ЦАР ще у березні. Казагуї стверджує, що уряд про це не інформували.

"Однак з огляду на серйозність звинувачень на адресу сил оборони та безпеки уряд доручив Міністерству юстиції почати судове розслідування", - додав він.

З 2018 року Росія офіційно підтримує режим Туадери, проти якого виступають повстанці. У грудні 2020 року влада ЦАР заявила про підкріплення своїх сил військовими з Росії і Руанди. Представник уряду ЦАР заявляв AFP, що РФ спрямувала в ЦАР "декілька сотень своїх військових та тяжке озброєння".

Росіяни відправили свої сили в ЦАР ще у 2018 році і почали задумуватися над облаштуванням військовох бази в цій країні. ЗМІ писали, що туди відправили ПВК "Вагнер". Дві третини території ЦАР контролюють різні угрупування повстанців. У 2019 році уряд і повстанці підписали мирну угоду, але вона протрималася лише рік – почалися активні бойові зіткнення. На тлі цього Росія почала укріплюватися в ЦАР. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Ердоган і торгова експансія, криза Росії в ЦАР, Китай і РФ замість американських військ. Африка: головне за тиждень".