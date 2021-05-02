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Проросійські тролі писали коментарі під текстами провідних англійських ЗМІ для дезінформації щодо України, - МЗС Великобританії

Боти коментували тексти, щоб створити картинку підтримки суспільством агресії проти України. 

Проросійські тролі писали коментарі під текстами провідних англійських ЗМІ для дезінформації щодо України, - МЗС Великобританії
Фото: eurointegration.com.ua

Великобританія найближчим часом посилить боротьбу з російською пропагандою на тлі результатів дослідження про російську фабрику тролів, що націлена на національні ЗМІ і працює над поширенням промосковських поглядів. 

Міністр закодонних справ Домінік Рааб звинуватив Росію в "украй поганій поведінці" та заявив, що Великобританія веде "виснажливу роботу" з Володимиром Путіним через фекйкові новини і дезінформацію, пише The Times

Ініційоване МЗС Британії дослідження показало, що проросійські тролі роблять провокаційні заяви у коментарях під текстами The Times, Daily Mail. The Sun та Daily Express, щоб створити хибне уявлення про те, що суспільство нібито підтримує агресію Росії відносно України. 

Рааб додав, що країни G7 розглянуть шляхи створення швидкого реагування для протидії російській пропаганді, пише Reuters.

"Ми бачимо, як ця брехня та пропаганда чи фейкові новини поширюються, ми можемо не тільки індивідуально, а й разом зібратися, щоб дати спростування та відверто повідомити правду мешканцям цієї країни, а також Росії, Китаю та всьому світові", - заявив Рааб. 

Нагадаємо, що у березні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив Росію головною проблемою безпеки його країни. Він також зазначив, що Лондон буде розширювати свою присутність у космосі та кіберпросторі та нарощувати ядерне озброєння.

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