В Ірані трапилася масштабна пожежа на хімічному заводі, постраждали рятувальники

В Ірані трапилася пожежа на нафтохімічному заводі в промисловому місті Шокухіе. Двоє пожежників отримали ушкодження в ході ліквідації вогню, загалом до операції залучили 150 рятувальників та 20 пожежних машин, пише Jerusalim Post.

Також відомо, що вогонь знищив дві пожежні машини. На заводі від вогню трапилося кілька вибухів, однак вдалося уникнути масштабних руйнувань.

Про поранених чи загиблих працівників заводу не повідомляється. Причини загоряння встановлюються.

Минулого року серія вибухів та пожеж пройшла по всьому Ірану, зокрема і по нафтохімічним підприємствам. Офіційно влада пояснювала це нещасними випадками, але в кількох інцидентах заявляли про умисний вплив.

Нагадаємо, що понад 1000 центрифуг для переробки урану були виведені з ладу внаслідок аварії на іранському заводі в місті Натанг, що трапилася 11 квітня. Окрім того, було зруйновано наземну енергосистему. Через це процес збагачення урану в країні було паралізовано. Після аварії Іран заявив, що хоче збагачувати уран вже не на 20, а на 60%. Для порівняння, виготовлення ядерної зброї потребує збагачення на рівні 90%. Влада країни також звинуватила Ізраїль у диверсії.