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Американський космічний корабель Crew Dragon-1 після розстикування з Міжнародною космічною станцією успішно сів на воду в Мексиканській затоці. На Землю повернулися астронавти Майкл Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер та Соїчі Ногучі, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на NASA.

Політ корабля тривав 6,5 годин. Екіпаж з капсули у воді на землю доставляло пошукове-рятувальне судно GO Navigator.

Команда Crew Dragon працювала на МКС півроку. Це перший регулярний політ на орбіту нового американського пілотованого корабля багаторазового використання. Його у межах контракту з NASA розробила компанія Ілона Маска SpaceX.

На МКС продовжують місію росіяни Олег Новіцький та Петро Дубров, астронавт NASA Марка Ванде Хай та Меган Макартур і Шейн Кімбро, астронавти Європейського космічного агентства Томас Песке і японський астронавт Акіхіко Хосіде.

WATCH LIVE: NASA’s @SpaceX Crew-1 astronauts return to Earth inside the Dragon Resilience after a six-month science mission aboard the @Space_Station. Splashdown off the coast of Florida is targeted for 2:57am ET (06:57 UT). https://t.co/qGjGIYPM52 — NASA (@NASA) May 2, 2021

Нагадаємо, що у березні 2019 SpaceX успішно запустила Crew Dragon на МКС. Людей на борту не було, тільки манекен.

Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска 30 травня 2020 з другої спроби полетів до МКС з людьми на борту. Першу спробу 27 травня скасували через погану погоду. На борту знаходились двоє астронавтів - Роберт Бенкен та Дуглас Херлі.

Це був перший в історії пілотований космічний запуск, здійснений приватною компанією. До цього людей в космос відправляли тільки держави - СРСР (Росія), США і Китай.

Крім того, для США запуск Crew Dragon став першим пілотованим польотом за дев'ять років. Після того як в 2011 році закрилася програма Space Shuttle, астронавтів NASA на МКС доставляли російські кораблі "Союз".