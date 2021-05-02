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Американський космічний корабель компанії Маска повернувся на Землю з чотирма астронавтами

Crew Dragon сів у Мексиканській затоці. 

Фото: Вікі

Американський космічний корабель Crew Dragon-1 після розстикування з Міжнародною космічною станцією успішно сів на воду в Мексиканській затоці. На Землю повернулися астронавти Майкл Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер та Соїчі Ногучі, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на NASA.

Політ корабля тривав 6,5 годин. Екіпаж з капсули у воді на землю доставляло пошукове-рятувальне судно GO Navigator.

Команда Crew Dragon працювала на МКС півроку. Це перший регулярний політ на орбіту нового американського пілотованого корабля багаторазового використання. Його у межах контракту з NASA розробила компанія Ілона Маска SpaceX.

На МКС продовжують місію росіяни Олег Новіцький та Петро Дубров, астронавт NASA Марка Ванде Хай та Меган Макартур і Шейн Кімбро, астронавти Європейського космічного агентства Томас Песке і японський астронавт Акіхіко Хосіде. 

Нагадаємо, що у березні 2019 SpaceX успішно запустила Crew Dragon на МКС. Людей на борту не було, тільки манекен. 

Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска 30 травня 2020 з другої спроби полетів до МКС з людьми на борту. Першу спробу 27 травня скасували через погану погоду. На борту знаходились двоє астронавтів - Роберт Бенкен та Дуглас Херлі. 

Це був перший в історії пілотований космічний запуск, здійснений приватною компанією. До цього людей в космос відправляли тільки держави - СРСР (Росія), США і Китай.

Крім того, для США запуск Crew Dragon став першим пілотованим польотом за дев'ять років. Після того як в 2011 році закрилася програма Space Shuttle, астронавтів NASA на МКС доставляли російські кораблі "Союз".

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