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В МЗС Німеччини відреагували на санкції РФ проти представників Євросоюзу

Дії РФ додатково марно ускладнюють відносини з Росією.

В МЗС Німеччини відреагували на санкції РФ проти представників Євросоюзу
МЗС НІмеччини
Фото: wikipedia.org

Представник МЗС Німеччини назвав санкції, введені РФ проти чиновників ЄС, необгрунтованими.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

"Заходи Російської Федерації - на відміну від заходів, введених ЄС в березні по відношенню до російських осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини - змістовно не обгрунтовані. Вони додатково марно ускладнюють відносини з Росією", - заявив представник німецького міністерства в Берліні в п'ятницю.

За його словами, уряд ФРН "відкидає" ці санкції.

Нагадаємо, 30 квітня Російська Федерація ввела санкції проти вісьмох представників Європейського Союзу, в тому числі проти голови Європарламенту Давида Сассолі.

29 квітня Європарламент підтримав резолюцію щодо російських військ біля кордону України. У ній йдеться про відключення Росії від SWIFT у разі нової агресії.

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