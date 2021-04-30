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Росія заборонила в'їзд вісьмом європейським політикам, в тому числі і голові Європарламенту

Зазначається, що санкції ввели у відповідь на заходи Ради Європи щодо шістьох росіян.

Росія заборонила в'їзд вісьмом європейським політикам, в тому числі і голові Європарламенту
Давид-Мария Сассоли
Фото: politico.eu

Російська Федерація ввела санкції проти вісьмох представників Європейського Союзу, в тому числі проти голови Європарламенту Давида Сассолі.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ РФ.

Зазначається, що санкції ввели у відповідь на заходи Ради Європи щодо шістьох російських громадян.

Так, до списку потрапили:

  • Іварс Аболіньш, Голова Національної ради Латвійської Республіки по електронним ЗМІ;
  • Маріс Балтіньш, Директор Центру державної мови Латвійської Республіки;
  • Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;
  • Йорг Рауп, Керівник Прокуратури Берліна, Федеративна Республіка Німеччина;
  • Давид-Марія Сассолі, голова Європейського парламенту;
  • Оса Скотт, голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Королівства Швеція;
  • Ильмар Томуск, голова Мовного департаменту Естонської Республіки;
  • Віра Юрова, заступник Голови Європейської комісії з питань цінностей і транспарентності.

Нагадаємо, 21 квітня під час виступу у ПАРЄ  Сассолі висловив занепокоєння розгортанням російських військових сил біля українського кордону і на території Криму. 

29 квітня Європарламент підтримав резолюцію щодо російських військ біля кордону України. У ній йдеться про відключення Росії від SWIFT у разі нової агресії.

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