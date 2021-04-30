Росія заборонила в'їзд вісьмом європейським політикам, в тому числі і голові Європарламенту

Зазначається, що санкції ввели у відповідь на заходи Ради Європи щодо шістьох росіян.

Російська Федерація ввела санкції проти вісьмох представників Європейського Союзу, в тому числі проти голови Європарламенту Давида Сассолі.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ РФ.

Зазначається, що санкції ввели у відповідь на заходи Ради Європи щодо шістьох російських громадян.

Так, до списку потрапили:

Іварс Аболіньш, Голова Національної ради Латвійської Республіки по електронним ЗМІ;

Маріс Балтіньш, Директор Центру державної мови Латвійської Республіки;

Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;

Йорг Рауп, Керівник Прокуратури Берліна, Федеративна Республіка Німеччина;

Давид-Марія Сассолі, голова Європейського парламенту;

Оса Скотт, голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Королівства Швеція;

Ильмар Томуск, голова Мовного департаменту Естонської Республіки;

Віра Юрова, заступник Голови Європейської комісії з питань цінностей і транспарентності.

Нагадаємо, 21 квітня під час виступу у ПАРЄ Сассолі висловив занепокоєння розгортанням російських військових сил біля українського кордону і на території Криму.

29 квітня Європарламент підтримав резолюцію щодо російських військ біля кордону України. У ній йдеться про відключення Росії від SWIFT у разі нової агресії.