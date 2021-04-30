Росія заборонила в'їзд вісьмом європейським політикам, в тому числі і голові Європарламенту

Російська Федерація ввела санкції проти вісьмох представників Європейського Союзу, в тому числі проти голови Європарламенту Давида Сассолі.
Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ РФ.
Зазначається, що санкції ввели у відповідь на заходи Ради Європи щодо шістьох російських громадян.
Так, до списку потрапили:
- Іварс Аболіньш, Голова Національної ради Латвійської Республіки по електронним ЗМІ;
- Маріс Балтіньш, Директор Центру державної мови Латвійської Республіки;
- Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;
- Йорг Рауп, Керівник Прокуратури Берліна, Федеративна Республіка Німеччина;
- Давид-Марія Сассолі, голова Європейського парламенту;
- Оса Скотт, голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Королівства Швеція;
- Ильмар Томуск, голова Мовного департаменту Естонської Республіки;
- Віра Юрова, заступник Голови Європейської комісії з питань цінностей і транспарентності.
Нагадаємо, 21 квітня під час виступу у ПАРЄ Сассолі висловив занепокоєння розгортанням російських військових сил біля українського кордону і на території Криму.
29 квітня Європарламент підтримав резолюцію щодо російських військ біля кордону України. У ній йдеться про відключення Росії від SWIFT у разі нової агресії.