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​У російському СІЗО на 78-му році життя помер учений, якого ФСБ звинуватила у держзраді

Він провів у ізоляторі рік і два місяці, що підірвало його здоров'я.

​У російському СІЗО на 78-му році життя помер учений, якого ФСБ звинуватила у держзраді
Віктор Кудрявцев
Фото: ТАСС

На 78-му році життя помер російський учений, фізик Віктор Кудрявцев, якого ФСБ звинуватила у державній зраді.

Про це повідомив адвокат "Команди 29", яка захищала Кудрявцева, Іван Павлов, передає "Радіо Свобода".

За його словами, рік і два місяці, які вчений провів у СІЗО "Лефортово", "абсолютно підірвали його здоров'я".

Павлов також зазначив, що справа Кудрявцева - це "приклад того, як спецслужби вбивають російську науку в прямому сенсі цього слова".

Колишній співробітник одного з провідних ракетних підприємств Росії, Центрального науково-дослідного інституту машинобудування, Віктор Кудрявцев був затриманий ФСБ, а потім заарештований і відправлений до слідчого ізолятора влітку 2018 року.

Вченого звинуватили в державній зраді. У ФСБ стверджували, що він нібито передав секретні відомості бельгійському університету. Кудрявцев свою провину заперечував і говорив, що діяв в рамках затвердженої на рівні уряду наукової програми. Через рік і два місяці йому замінили арешт на підписку про невиїзд через загострення онкологічного захворювання. Пізніше ФСБ припинила розслідування у кримінальній справі, оскільки Кудрявцев через хворобу не міг брати участь у слідчих діях.

Нагадаємо, у вересні 2016 року в Росії 76-річний вчений, викладач МДТУ імені Баумана Володимир Лапигін, який працює в Центральному науково-дослідному інституті машинобудування Роскосмосу, був визнаний  винним у державній зраді і засуджений до семи років позбавлення волі.

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