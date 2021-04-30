Протестуючі, які носили маски на обличчі та дотримувались соціальної дистанції, заповнили центральну площу Праги.

Фото: EPA/UPG

Кілька тисяч людей зібралося в четвер у столиці Чехії на акцію проти президента Мілоша Земана. Вони вимагали висунути обвинувачення в державній зраді проти проросійського лідера країни через заперечення участі російських диверсантів у масштабному вибуху боєприпасів у Чехії в 2014 році.

Про це повідомляє Associated Press.

Протестуючі, які носили маски на обличчі та дотримувались соціальної дистанції, заповнили центральну площу Праги. Інші мітинги проводились у десятках міст по всій країні.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Протестуючі закликали верхню палату парламенту Чехії - Сенат - пред'явити Земану звинувачення у державній зраді. Вони заявили, що нещодавні заяви президента грають на руку Росії та підривають довіру до висновків служби безпеки та розвідки країни щодо вибухів 2014 року. Учасники акціїназивали Земана "слугою Кремля" та "ризиком безпеки" для країни.

Раніше Сенат Чехії уже оголосив, що такий крок розглядається.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, 17 квітня Чехія оголосила про висилку 18 російських дипломатів, які вважаються співробітниками російських спецслужб. Це пов'язано з тим, що у чеської влади є обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибуху складу з боєприпасами в селі Врбетіце на сході країни в жовтні 2014 року, в результаті якого загинули дві людини.

Як свідчать результати розслідування Bellingcat, вибухи 2014 року були частиною довготривалої операції ГРУ, спрямованої на зменшення обороноздатності України, яка зазнала агресії з боку РФ.

На відміну від інших законодавців та чиновників, які коментували розслідування, Земан наполягав на відсутності переконливих доказів щодо причетності громадян РФ. Його заяви активно цитували російські ЗМІ та влада.