США почали виведення військ з Афганістану

Сполучені Штати почали процес виведення військових з Афганістану. Територію країни вже покинули близько 100 військовослужбовців.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Білий дім та інформацію від кількох американських оборонних відомств.

"Триває виведення. Хоча спочатку ці дії призведуть до збільшення рівня сил, ми продовжуємо залишати весь військовий персонал США з Афганістану до 11 вересня 2020 року", - заявила журналістам заступник речника Білого дому Карін Жан-П'єр.

За повідомленнями кількох американських оборонних відомств, близько 100 військовослужбовців, разом з військовою технікою, були вивезені в основному літаками на виконання рішення президента Джо Байдена розпочати процес виведення не пізніше 1 травня.

Крім того, підрядники та американські державні службовці також виїжджають з країни, заявили чиновники. Пентагон заявив, що стурбований тим, що персонал потрапляє під атаки з боку "Талібану"під час виїзду.

В Афганістані перебувало близько 2500 американських військовослужбовців, наявність яких в країні підтверджено, а також кілька сотень військовослужбовців сил спеціальних операцій. Усі вони за рішенням Байдена мають покинути країну.

Нагадаємо, 14 квітня президент США Джозеф Байден оголосив про виведення з території Афганістану американських військ, що до цього часу перебували на території країни.

Сполучені Штати здійснили військову операцію у Афганістані після терактів 11 вересня 2001 року, коли захоплені терористами “Аль-Каїди” літаки врізались у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та Пентагон біля Вашингтона, в результаті чого загинуло майже 3000 людей.

Інтервенція пояснювалася зв'язками з "Аль-Каїдою" з угрупованням "Талібан", яке контролює більшу частину Афганістану.

Адміністрація Байдена вважає, що "Аль-Каїда" зараз не представляє загрози для США.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Сполучені Штати вивели з Афганістану дві тисячі своїх військових.