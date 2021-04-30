США почали виведення військ з Афганістану

Сполучені Штати почали процес виведення військових з Афганістану. Територію країни вже покинули близько 100 військовослужбовців.
Про це повідомляє CNN з посиланням на Білий дім та інформацію від кількох американських оборонних відомств.
"Триває виведення. Хоча спочатку ці дії призведуть до збільшення рівня сил, ми продовжуємо залишати весь військовий персонал США з Афганістану до 11 вересня 2020 року", - заявила журналістам заступник речника Білого дому Карін Жан-П'єр.
За повідомленнями кількох американських оборонних відомств, близько 100 військовослужбовців, разом з військовою технікою, були вивезені в основному літаками на виконання рішення президента Джо Байдена розпочати процес виведення не пізніше 1 травня.
Крім того, підрядники та американські державні службовці також виїжджають з країни, заявили чиновники. Пентагон заявив, що стурбований тим, що персонал потрапляє під атаки з боку "Талібану"під час виїзду.
В Афганістані перебувало близько 2500 американських військовослужбовців, наявність яких в країні підтверджено, а також кілька сотень військовослужбовців сил спеціальних операцій. Усі вони за рішенням Байдена мають покинути країну.
Нагадаємо, 14 квітня президент США Джозеф Байден оголосив про виведення з території Афганістану американських військ, що до цього часу перебували на території країни.
Сполучені Штати здійснили військову операцію у Афганістані після терактів 11 вересня 2001 року, коли захоплені терористами “Аль-Каїди” літаки врізались у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та Пентагон біля Вашингтона, в результаті чого загинуло майже 3000 людей.
Інтервенція пояснювалася зв'язками з "Аль-Каїдою" з угрупованням "Талібан", яке контролює більшу частину Афганістану.
Адміністрація Байдена вважає, що "Аль-Каїда" зараз не представляє загрози для США.
Нагадаємо, наприкінці минулого року Сполучені Штати вивели з Афганістану дві тисячі своїх військових.