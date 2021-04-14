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Байден оголосив про виведення американських військ з Афганістану

Виведення контингенту має завершитися до 11 вересня 2021 року - 20-ї річниці терористичної атаки на США.

Байден оголосив про виведення американських військ з Афганістану
Фото: EPA/UPG

Президент США Джозеф Байден оголосив про виведення з території Афганістану американських військ, що до цього часу перебували на території країни.

Про це очільник держави заявив під час пресконференції.

"Прийшов час завершити найтривалішу війну в історії Америки. Пора вже повернути наші війська додому", - сказав Байден.

Дипломатична угода, укладена між урядом США і Талібаном за часів попередника Байдена Дональда Трампа передбачає виведення американських військ з країни до 1 травня 2021 року. Втім, за словами Байдена, виведення контингенту почнеться в цейдень і триватиме до 11 вересня 2021 року - 20-ї річниці терористичної атаки на США.

Наразі угруповання американських військ в Афганістані налічує близько 2 тис. осіб.

Сполучені Штати здійснили військову операцію у Афганістані після терактів 11 вересня 2001 року, коли захоплені терористами “Аль-Каїди” літаки врізались у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та Пентагон біля Вашингтона, в результаті чого загинуло майже 3000 людей. 

Інтервенція пояснювалася зв'язками з "Аль-Каїдою" з угрупованням "Талібан", яке контролює більшу частину Афганістану.

Адміністрація Байдена вважає, що "Аль-Каїда" зараз не представляє загрози для США.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Сполучені Штати вивели з Афганістану дві тисячі своїх військових.

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