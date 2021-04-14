Росія може готувати військове вторгнення в Україну, - директор ЦРУ

Накопичення російських військ біля кордону України може мати на меті, серед іншого, військове вторгнення.
Про це під час слухань щодо глобальних загроз Комітету Сенату США з розвідки повідомив директор ЦРУ Вільям Бернс, передає “Голос Америки”.
“Нарощування Росією військової сили в Криму і вздовж кордону з Донбасом викликає занепокоєння. Це може бути комбінацією декількох речей: способом залякування керівництва України і сигналом Сполученим Штатам, але це нарощування вже досягло такого рівня, що воно створює основу для обмеженого військового вторгнення. Це повинно бути сприйнято дуже серйозно не тільки США, але і нашими союзниками”, - сказав глава ЦРУ.
Схожу думку висловив керівник військової розвідки США, генерал-лейтенант Скотт Берр'єр.
"Росія зробила дії для того, щоб мати кілька можливостей. Спостерігаючи за цим нарощуванням сил, ми побачили, що Росія може вдіяти серію військових навчань, почавши їх в будь-який час, або - якщо вона зробить такий вибір - почати обмежені дії. Ми не знаємо, які її наміри", - зазначив Берр'єр.
Нагадаємо, за останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму.
Представник США в ОБСЄ зазначив, що дії РФ не є звичайними військовими навчаннями, а Україна недаремно занепокоєна.
Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони полковник Кирило Буданов заявив, що аналіз безпекового середовища навколо державного кордону України свідчить про наростання рівня загрози застосування військової сили з боку Російської Федерації.