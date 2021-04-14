Росія може готувати військове вторгнення в Україну, - директор ЦРУ

"Нарощування вже досягло такого рівня, що воно створює основу для обмеженого військового вторгнення".

Накопичення російських військ біля кордону України може мати на меті, серед іншого, військове вторгнення.

Про це під час слухань щодо глобальних загроз Комітету Сенату США з розвідки повідомив директор ЦРУ Вільям Бернс, передає “Голос Америки”.

“Нарощування Росією військової сили в Криму і вздовж кордону з Донбасом викликає занепокоєння. Це може бути комбінацією декількох речей: способом залякування керівництва України і сигналом Сполученим Штатам, але це нарощування вже досягло такого рівня, що воно створює основу для обмеженого військового вторгнення. Це повинно бути сприйнято дуже серйозно не тільки США, але і нашими союзниками”, - сказав глава ЦРУ.

Схожу думку висловив керівник військової розвідки США, генерал-лейтенант Скотт Берр'єр.

"Росія зробила дії для того, щоб мати кілька можливостей. Спостерігаючи за цим нарощуванням сил, ми побачили, що Росія може вдіяти серію військових навчань, почавши їх в будь-який час, або - якщо вона зробить такий вибір - почати обмежені дії. Ми не знаємо, які її наміри", - зазначив Берр'єр.

Нагадаємо, за останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму.

Представник США в ОБСЄ зазначив, що дії РФ не є звичайними військовими навчаннями, а Україна недаремно занепокоєна.

Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони полковник Кирило Буданов заявив, що аналіз безпекового середовища навколо державного кордону України свідчить про наростання рівня загрози застосування військової сили з боку Російської Федерації.