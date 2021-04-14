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Зустріч Байдена з Путіним зголосилися провести Фінляндія, Австрія та Ісландія, - ЗМІ

Двосторонній саміт має відбутися влітку.

Зустріч Байдена з Путіним зголосилися провести Фінляндія, Австрія та Ісландія, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Фінляндія повідомила Сполученим Штатам і Росії, що готова прийняти можливу зустріч президентів Джо Байдена та Володимира Путіна.

Про це фінській газеті Iltalehti повідомили в канцелярія президента Фінляндії.

"Фінляндія завжди надавала свої добрі дипломатичні послуги. Щодо цієї можливої зустрічі, то обом сторонам було представлено готовність до її організації", - зазначають у канцелярії.

При тому по можливе місце зустрічі не йдеться.

ЗМІ також називають Ісландію і Австрію потенційними місцями для проведення двостороннього саміту.

У телефонній розмові 13 квітня Байден запропонував Путіну зустрітися найближчими місяцями у третій країні. Пізніше прессекретар Білого дому Джен Псакі уточнила, що зустріч відбудеться влітку.

Раніше Путін зустрічався у Фінляндії з американським колегою Дональдом Трампом у 2018 році.

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