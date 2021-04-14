Міністр оборони Німеччини звинуватила Росію в провокаціях шляхом нарощування військ біля України

"У мене склалося враження, що російська сторона робить все, щоб спровокувати реакцію".

Німеччина звинуватила Росію у провокаціях шляхом нарощування військ уздовж українського кордону. Про це повідомляють AFP News.

"У мене склалося враження, що російська сторона робить все, щоб спровокувати реакцію", – заявила міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер.

У коментарі Morgenmagazing вона додала, що Німеччина разом з Україною "не буде втягнута в цю гру" і зазначила, що, очевидно, Москва чекає кроку з боку НАТО, щоб мати привід продовжити свої дії. Словам міністра наводить німецьке видання T.online.

Водночас Аннегрет Крамп-Карренбауер зазначила, що Німеччина зробить все можливе, зоб ситуація в регіоні не загострювалася. Вона заявила, що Україна дуже розсудливо реагує на загострення. Міністр підкреслила, що "НАТО на боці Києва, це дуже зрозуміло".

#UPDATES "Together with Ukraine, we won't be drawn into this game," German Defence Minister Annegret Kramp-Karrenbauer says, adding it is also clear that Moscow "is just waiting for a move, so to speak, from NATO, to have a pretext to continue its actions" pic.twitter.com/I21zqrYmTF — AFP News Agency (@AFP) April 14, 2021

Минулого тижня канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, у якій закликала зупинити нарощування військової міці поблизу сходу Україні.

У січні Меркель і Путін також обговорювали Україну в телефонній розмові. Сторони говорили про Мінські домовленості і "нормандський формат".

Наприкінці березня Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і Путін також обговорювали ситуацію з війною в Україні. Фактично лідери трьох країн "нормандського формату" поговорили про бойові дії в державі без участі представників цієї держави.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины".

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква у інтерв'ю LB.ua повідомив, що ОПУ планує тристоронню розмову лідерів трьох держав "нормандського формату" - Володимира Зеленського, Ангели Меркель і Еммануеля Макрона. Наразі узгоджують графіки кожної сторони перемовин.

Прессекретарка президента заявила, що Зеленський ініціював перемовини з Путіним тет-а-тет, але відповіді з Москви Україна поки не отримала. Кремль заперечує, що останніми днями надходили такі пропозиції.

16 квітня Зеленський летить у Париж на зустріч з Макроном.