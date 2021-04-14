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Міністр оборони Німеччини звинуватила Росію в провокаціях шляхом нарощування військ біля України

"У мене склалося враження, що російська сторона робить все, щоб спровокувати реакцію". 

Німеччина звинуватила Росію у провокаціях шляхом нарощування військ уздовж українського кордону. Про це повідомляють AFP News.

"У мене склалося враження, що російська сторона робить все, щоб спровокувати реакцію", – заявила міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер.

У коментарі Morgenmagazing вона додала, що Німеччина разом з Україною "не буде втягнута в цю гру" і зазначила, що, очевидно, Москва чекає кроку з боку НАТО, щоб мати привід продовжити свої дії. Словам міністра наводить німецьке видання T.online

Водночас Аннегрет Крамп-Карренбауер зазначила, що Німеччина зробить все можливе, зоб ситуація в регіоні не загострювалася. Вона заявила, що Україна дуже розсудливо реагує на загострення. Міністр підкреслила, що "НАТО на боці Києва, це дуже зрозуміло". 

Минулого тижня канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, у якій закликала зупинити нарощування військової міці поблизу сходу Україні

У січні Меркель і Путін також обговорювали Україну в телефонній розмові. Сторони говорили про Мінські домовленості і "нормандський формат". 

Наприкінці березня Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і Путін також обговорювали ситуацію з війною в Україні. Фактично лідери трьох країн "нормандського формату" поговорили про бойові дії в державі без участі представників цієї держави. 

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины". 

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква у інтерв'ю LB.ua повідомив, що ОПУ планує тристоронню розмову лідерів трьох держав "нормандського формату" - Володимира Зеленського, Ангели Меркель і Еммануеля Макрона. Наразі узгоджують графіки кожної  сторони перемовин.

Прессекретарка президента заявила, що Зеленський ініціював перемовини з Путіним тет-а-тет, але відповіді з Москви Україна поки не отримала. Кремль заперечує, що останніми днями надходили такі пропозиції. 

16 квітня Зеленський летить у Париж на зустріч з Макроном. 

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