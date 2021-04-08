Меркель у розмові з Путіним вимагала зупинити нарощення військової міці на кордонах України (оновлено)

Путін у розмові наполіг на оформленні "особливого статусу" для ОРДЛО.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Говорили, зокрема, і про ескалацію бойових дій на сході Україні.

Заяву про обговорення війни в Україні оприлюднила пресслужба Кремля, офіційна інформації з боку Німеччини надійшла пізніше.

Пресслужба президента країни-агресора заявила, що "підкреслена необхідність виконання київською владою раніше досягнутих домовленостей, зокрема з налагодження прямого діалогу" з окупаційною владою в ОРДЛО. Путін також наполіг на оформленні "особливого статусу" для ОРДЛО.

"Підтверджено план подальшої тісної координації зусиль Росії і Німеччини, зокрема в "нормандському форматі" по лінії політрадників та міністрів закордонних справ", - йдеться в заяві Кремля.

Оновлення. Меркель вимагає від Путіна зупинити нарощування військової міці поблизу сходу Україні, пише Reuters з посиланням на заяву уряду Німеччини.

"Зокрема, мова йшла про посилення російської присутності в околицях Східної України. Канцлер вимагає припинити це нарощення для деескалації ситуації", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що в січні Меркель і Путін також обговорювали Україну в телефонній розмові. Сторони говорили про Мінські домовленості і "нормандський формат".

Наприкінці березня Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і Путін також обговорювали ситуацію з війною в Україні. Фактично лідери трьох країн "нормандського формату" поговорили про бойові дії в державі без участі представників цієї держави.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины".