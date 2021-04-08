Тихановська запропонувала провести в Радбезі ООН слухання щодо Білорусі

Лідерка білоруської опозиції провела онлайн-зустріч з послами Норвегії, Естонії, Фінляндії, Данії, Швеції, Ісландії, Нідерландів, Латвії та Канади.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська запропонувала Норвегії та Естонії ініціювати в Раді Безпеки ООН слухання з питання ескалації насильства і мирного розв'язання кризи в Білорусі.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Тихановська провела онлайн-зустріч з послами Норвегії, Естонії, Фінляндії, Данії, Швеції, Ісландії, Нідерландів, Латвії та Канади. Вона порушила тему посилення санкцій проти представників режиму Олександра Лукашенка і закликала уряди цих країн надати підтримку жертвам репресій.

Лідерка опозиції наголосила, що важливо посилювати тиск на режим, щоб зупинити насильство і примусити до переговорів.

Нагадаємо, після президентських виборів 9 серпня 2020 року в Білорусі спалахнули масові протести проти фальсифікації результатів голосування. За даними ЦВК, перемогу на цих виборах з 80 відсотками голосів виборців здобув Олександр Лукашенко.

Учасники протестів, які тривають досі, звинувачують владу у фальсифікації підсумків голосування і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестуючих.

Протягом протестів фізично постраждали, а також були затримані і заарештовані тисячі білорусів, в тому числі десятки журналістів. Восьмеро людей загинули.

18 березня Тихановська у відеозверненні до білорусів запропонувала їм проголосувати щодо питання проведення переговорів про мирне вирішення політичної кризи в країні при міжнародному посередництві, в тому числі з боку ООН і ОБСЄ. Вона також закликала до нової хвилі протестів у Білорусі.