ЗМІ дізналися про намір Байдена призначити спецпосланця для зупинки "Північного потоку-2"

Адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори про призначення спецпредставника для участі у переговорах щодо зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2".

За даними американського видання Politico, в кінці березня радник з національної безпеки Джейк Салліван запропонував на посаду спецпредставника Амоса Хохштейна.

Хохштейн був спецпосланцем Держдепартаменту з міжнародних енергетичних питань при адміністрації Барак Обами і близьким радником і довіреною особою тодішнього віцепрезидента Джо Байдена.

За словами одного з джерел Politicо, Мін'юст США ще в березні затвердив два пакети санкцій проти Nord Stream 2 AG, оператора проєкту газопроводу, однак вони не були реалізовані і невідомо, чи включить адміністрація ці заходи до списку санкцій, який конгрес повинен отримати наступного місяця.

Поки що не зрозуміло, які повноваження будуть у спецпредставника, але його роль, принаймні спочатку, полягатиме в тому, щоб вести переговори з метою перешкодити будівництву газопроводу, пише видання. Надалі вона може розширитися, і спецпредставник буде займатися міжнародними енергетичними проблемами, тобто приблизно тим же, чим займався Хохштейн у Держдепі, заявили двоє співрозмовників Politicо, що брали участь в обговоренні планів створення нової посади.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість запровадження додаткових санкцій з метою блокування будівництва майже завершеного газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.

Сенатори-демократи закликають адміністрацію президента США Джо Байдена вжити повномасштабних дипломатичних заходів щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Проте Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що незважаючи на спротив Вашингтону, завершення "Північного потоку-2" залежить від тих, хто будує трубопровід.