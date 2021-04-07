Великобританія розпочала щеплення вакциною Moderna

Це третя вакцина, яку застосовують у країні після затвердження AstraZeneca та BioNTech/Pfizer.

Великобританія у середу, 7 квітня, розпочала щеплення вакциною від коронавірусу американської компанії Moderna. Спочатку вакцинуватимуть жителів Уельсу, а згодом, як очікується, щеплення робитимуть решті населення Сполученого Королівства.

Таким чином уряд хоче посилити систему охорони здоров'я країни на тлі падіння обсягу поставок вакцини AstraZeneca через виробничі проблеми, зокрема на заводі в Індії.

Moderna стане третьою вакциною, яку застосовують у країні після затвердження AstraZeneca та BioNTech/Pfizer, передає DW.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав жителів країни зробити щеплення відразу, як тільки їх запросять.

Згідно з останніми даними, загалом у країні першу дозу вакцини отримали 31,6 млн людей, а другу - 5,5 млн осіб. Незабаром першу дозу вакцини отримає половина жителів Сполученого Королівства, де загалом проживає 66,6 млн людей.

Нагадаємо, вакцина від коронавірусу компанії Moderna, як і вакцина BioNTech/Pfizer, заснована на новітній РНК-технології. За інформацією, наданою натепер виробниками - компаніями BioNTech, Pfizer і Moderna, ці вакцини також є ефективними проти нових варіантів коронавірусу.