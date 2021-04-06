Кулеба обговорив з головою МЗС Латвії військове загострення на Сході України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з головою МЗС Латвії Едгаром Рінкевичсом загострення Росією безпекової ситуації на Сході України та в окупованому Криму.

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

“Головна тема розмови з Едгаром Рінкевичсом - загострення РФ безпекової ситуації. Латвія непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Домовилися разом зміцнювати дієву міжнародну підтримку України у протистоянні російській агресії, зокрема підтримку в ЄС і НАТО”, - написав міністр.

Головна тема розмови з @edgarsrinkevics — загострення РФ безпекової ситуації. Латвія непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Домовилися разом зміцнювати дієву міжнародну підтримку України у протистоянні російській агресії, зокрема підтримку в ЄС і НАТО — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 6, 2021

Нагадаємо, що начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді повідомив про додаткове розгортання російських сил біля кордону.

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що Росія готова до широкомасштабних провокацій, зокрема до наступу вглиб території України.

Міністр оборони США запевнив, що Сполучені Штати не залишать Україну наодинці у разі ескалації російської агресії.

Крім того, посли країн НАТО провели нараду у зв'язку з нарощуванням Росією військ біля українських кордонів. Вони також обговорювали нещодавню ескалацію в зоні бойових дій на сході України.

Минулої п'ятниці президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах.

Докладніше про те, що відбувається на російських кордонах зараз і чим це може загрожувати Україні читайте в матеріалі LB.ua "Якщо завтра – війна?".