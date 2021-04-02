Посли країн НАТО провели нараду через нарощування військ Росії на українських кордонах

Посли країн НАТО у четвер провели нараду у зв'язку з нарощуванням Росією військ біля українських кордонів. Вони також обговорювали нещодавн. ескалацію в зоні бойових дій на сході України.

Представник НАТО повідомив Reuters, що Москва намагається підірвати мирні домовленості на сході України.

"Союзники поділилися своїм занепокоєнням щодо нещодавніх масштабних воєнних дій Росії в Україні та поблизу неї. Союзники також занепокоєні порушенням Росією угод про припинення вогню від липня минулого року, внаслідок чого минулого тижня загинули чотири українські військові. Дестабілізуючі дії Росії підривають засулля з деескалації напруження", - повідомив співбесідник агентства.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді повідомив про додаткове розгортання російських сил біля кордону.

Учора головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що Росія готова до широкомасштабних провокацій, зокрема до наступу вглиб території України.

Міністр оборони США запевнив, що Сполучені Штати не залишать Україну наодинці у разі ескалації російської агресії.

Докладніше про те, що відбувається на російських кордонах зараз і чим це може загрожувати Україні читайте в матеріалі LB.ua "Якщо завтра – війна?".