Nord Stream 2 AG заявив про військову загрозу для "Північного потоку-2"

У другій половині березня зросла кількість випадків низьких польотів "іноземних літаків" над суднами "Північного потоку-2".

Консорціум Nord Stream 2 AG, який стоїть за будівництвом газопроводу "Північний потік-2", попередив про загрозу безпеці проекту з боку військових кораблів та літаків у зв’язку з наближенням проекту до завершення.

Про це повідомляє Reuters.

Керівник консорціуму Nord Stream 2 AG Андрій Мінін заявив агентству "Інтерфакс", що флот проекту став об'єктом "регулярних провокацій з боку іноземних цивільних та військових суден".

Так, за словами Мініна, 28 березня невідомий підводний човен сплив на відстані менше однієї милі від трубовкладального судна "Фортуна".

Він також повідомив про кілька інцидентів з іншими суднами і зазначив, що у другій половині березня зросла кількість випадків низьких польотів "іноземних літаків" над суднами "Північного потоку-2".

У коментарі Reuters Nord Stream 2 AG повідомив, що може підтвердити заяву Мініна, яка "підкреслює необхідність дотримуватися вимог морської безпеки".

За даними Nord Stream 2 AG, трубопровід завершений на 95%, і залишилось побудувати близько 121 кілометра.

Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що незважаючи на спротив Вашингтону, завершення "Північного потоку-2" залежить від тих, хто будує трубопровід "Північний потік-2".