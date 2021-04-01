Німецький регулятор дозволив добудувати "Північний потік-2"

Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) у четвер, 1 квітня, відхилило заперечення Німецького союзу охорони природи та біорізноманіття (NABU) і природоохоронної організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) "після ретельного вивчення".

Таким чином дозвіл BSH на подальше прокладення газопроводу з Росії в ФРН "Північний потік-2" залишається чинним, передає DW.

NABU і DUH опротестували виданий в січні BSH дозвіл на подальше прокладення газопроводу за допомогою судна-трубоукладача в період з кінця вересня до кінця травня. Цей дозвіл стосується прокладення труб на ділянці завдовжки 16,5 км в економічній зоні ФРН у Балтійському морі.

Екологи побоюються, що трубоукладальні роботи матимуть негативні наслідки для морської екосистеми і заповідної зони для птахів в цьому районі.

Компанія Nord Stream 2 AG вперше після відновлення будівництва оприлюднила точні дані про хід трубоукладання. Так, станом на 31 березня прокладено 2 339 із 2 460 км, або 95% газопроводу "Північний потік 2".

Проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна і країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Водночас уряд ФРН підтримує цей проєкт.